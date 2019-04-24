香港估估吓：經典之最　200年古老圍村

新界芸芸圍村當中，這裏的名氣可算數一數二，除了因為位處荃灣市中心佔盡地利之外，亦由於它已有超過200年歷史，是香港最古老的圍村之一，早於1981年就被列為法定古蹟，更獲得亞太旅遊協會1990年度的「太平洋古蹟大奬」，你估到是那裏嗎？



答案就是三棟屋。自從1987年重修之後，三棟屋這座典型的客家圍村開始改建成博物館開放給公眾參觀，至於這座圍村的起源則要追溯至1786年，當時陳氏家族從廣東移居到香港，填平了沿海的土地後就以務農為生，而族長陳任盛首先起了三列房舍，他的後人其後繼續在兩旁及後面加建，便形成了今日的規模。



三棟屋博物館面積約有2,000平方米，左右兩邊對稱，中軸線上建有前廳、中廳及祠堂，擺放了陳氏祖先的神位，正門石楣上刻有「陳氏家祠」四字。中央位置共有4間居室，分別為長房、二房、三房及四房故居，兩旁則被橫屋包圍，後排現已成為博物館辦公室、展覽廳及演講廳的所在地，整個陳設井井有條。