改動間隔　塑造開揚視效

香港地少人多，人均居住面積愈來愈細，當中不乏蚊型蝸居，然而間隔決定空間，其實只要花點心思重組間隔，即能用盡每一吋地方，令室內空間更為寬闊。今次介紹的單位只有300平方呎，在經過間隔改動，並大量注入歐洲風格的設計元素，如花磚、雲石、金屬等，不單止能塑造開揚的視效，更加讓家居散發出高貴典雅氛圍。



此單位本身面積不大，但原則為兩房單位，變相客廳空間非常狹窄，這對於喜歡在家聚會的女戶主來說，宴客空間非常不足，尤幸單位沒有主力牆，故Zinc Studio室內設計師Shin可以打破原則布局、自由改動間隔，藉以改善單位的整體觀感和實用性。單位在重新規劃後，Shin拆除了屋內的所有間隔牆，把浴室搬往廚房位置，藉此把浴室的原有空間納入客飯廳的範圍，將原本深度只有2.5米的客飯廳拉長至4米，廚房則改至客飯廳並變成開放式設計，使客飯廳或浴室的活動空間都因而大大增加。至於兩間睡房原則屬眼鏡房間隔，房間空間較少，故Shin將兩間房間合併為一間長方形的大睡房，使之在置放睡床後，床尾位置還可設置一張化妝枱，方便女戶主在此裝扮。





【歐洲風格貫通全屋】

由於女戶主自小便喜歡歐洲風的設計，加上現時擔任空姐工作，在公幹過程中，她特別鍾情於歐洲小品酒店的設計，如利用雲石搭配摩洛哥風的花磚襯托出來的感覺，高雅得來又不失趣味，所以在設計此單位之初，便與設計師商量，希望能把歐洲元素帶入室內，同時能擁有簡潔明亮的感覺，因此甫入屋，即會見到玄關位地下用上摩洛哥風的藍色花磚，一來可以區分玄關和客廳的格局，二來為全屋以白色為主的室內添上花巧之處，三來是滿足女戶主對歐洲風的情意結。



整個家居設計採用了歐洲風格，故全屋運用了大量的雲石素材，如廚房的牆身、工作枱面、浴室、餐桌、電視地櫃等，連繫了整間屋的每個角落，增添一種典雅瑰麗的氣氛。另外，地板採用深木色調，希望以木色的溫暖感覺來平衡雲石所帶出來的冰冷感。



【特色牆身美觀實用】

要數全屋最搶眼之處，定必是由客廳一直延伸至睡房的灰藍色特色牆，其表面飾上歐式獨特的花線，除了具有美化家居的作用之外，亦是一個多功能的組合櫃，如電視機的上下方均設有空間放置影碟、遊戲機等雜物，而睡房部分則暗藏一排大衣櫃，使整體空間更簡潔利落及具功能性。房間亦設有地台，大大增加了儲物空間，讓屋主在無需置放額外儲物櫃的情況下，可以隱藏地收納大量雜物，使室內環境能時刻保持整齊。Zinc指出，其實地台亦有另一個用處，由於單位空間有限，客廳只可置放兩座位的梳化，同時為了減省室內物件以維持簡潔，所以室內亦沒有太多的椅子，故當女戶主宴請朋友到家時，地台便能充當一排矮櫈的角色，為訪客們提供大量的座位。



單位資料

屋苑：沙田第一城

面積：約300平方呎

裝修費：約HK$475,000