1:6復仇英雄　終局進擊

全城有幾期待《復仇者聯盟4：終局之戰》這套電影，從預售破紀錄，買飛要打蛇餅已反映一切。本地人偶廠Hot Toys亦出動一眾復仇者Figures，加上大反派Thanos，終局之戰喺戲院打完再喺Figure界打過！



Iron Man戰力再飆升

作為復仇者核心成員，Tony Stark今集穿上新裝甲Mark LXXXV，比起上集Mark L，肩膀、手臂、胸腹與大腿線條都有所加強，看起來更魁梧。全隻Figure以合金作主要材料，高32.5cm，有逾30個可動關節，表面塗有招牌金紅色，綴以16盞LED燈，足本還原戲中造型。至於胸甲、背部及小腿可以拆卸，展現內部複雜結構，背脊更可加裝新配件Nano Lightning Refocuser，進一步提升戰鬥力。隨人偶附有一個真人頭雕，嚴肅的神情像真度極高。



Thanos強烈戰損感

廠方今次已是第三度打造Thanos，新版擁有41.5cm高的龐大身軀，內設逾20個可動關節，紫藍色手臂用上包膠設計，既能呈現澎拜肌肉感，又能避免關節穿崩。新戰甲以金色及藍紫色為主調，表面帶有仿金屬質感，輔以大量線條和舊化花紋，戰損感覺強烈；另附有憤怒及自信表情頭雕。配件方面則有全新雙面刃及兩隻無限手套，一隻是拳頭造型，另一隻有活動手指，各鑲上6粒無限寶石，單獨拆出來也可當作擺設。