三界五行：行善積福　作惡得禍

《道德經》、《東嶽大帝回生寶訓》與《太上感應篇》是道教三大經典，其中有無窮無盡的智慧。不論信奉甚麼宗教，或者是無神論者，只要參透、感悟，並加以應用，一定受益無窮，用作趨吉避凶的指南，就不會迷失方向，少走歪路。



在續講《東嶽大帝回生寶訓》前，我們不妨參考《太上感應篇》。太上，就是至高無上，也就是道教的始祖太上老君。常唸此經，可得到太上老君的保佑。「感應」二字，既玄妙，又通俗，這就是道家的真理：「道可道，非常道；名可名，非常名。」「無為無不為」。「感」是善信對太上的感恩，「應」是太上對善信的回應。這就是「天人合一」，說得通俗一些，就是人與天的良性互動。



《太上感應篇》開宗明義是這樣訓示信眾，太上曰：「禍福無門，惟人自召，善惡之報，如影隨形。」太上老君說，禍與福，是沒有門路可尋，完全是個人招來，有善念，說善言，做好事，就一定有善報；有惡念，說惡言，做壞事，就一定有惡報。這種報應，就是禍報與福報，是人影相隨。用現代科技解釋，這個召，就是電召，電召汽車、速遞、外賣，有衞星定位導航，你召甚麽，一定送到。召福有福，召禍有禍。行善得福，作惡得禍。種青瓜不會收黃豆，種紅豆不會收白瓜。善信不必擔心會報錯，因此，求仁得仁，正如流行網語說，不作死就不會死。



方向宇