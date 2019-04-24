「復仇者聯盟4 」無劇透！　入場前7大必知

《復仇者聯盟4：終局之戰》今日正式上畫，若果你是死忠，可以排除看以下文章。但若閣下無追開、忘記上集劇情或陪男友觀看，不想入場時問「點解無超人﹖」等掃興問題的話，就不妨看看以下7大入前必知，來個「腦補」為入場做好準備！



第三階段倒數第二集

《復仇者聯盟4：終局之戰》係Marvel Studios電影宇宙第三階段的倒數第二集，前三個階段正式合稱為「無限傳奇」(The Infinity Saga)系列，起源於2008年上映的電影《鐵甲奇俠》，終結於2019年7月上映的《蜘蛛俠：決戰千里》，合共23部影片。而由於今集是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）及基斯伊雲斯（Chris Evans）最後一部Marvel電影片約，所以鐵甲奇俠及美國隊長有機會被賜死或歸隱，與偶像告別，大家要準備定紙巾了！



回顧戰死英雄

上集《復仇者聯盟3：無限之戰》中大奸角魁隆彈指間將宇宙一半生命消滅，所以幫大家重溫番有咩英雄於上集已「死」，當中包括蜘蜘俠、奇異博士、幻視、紅女巫、黑豹、舒妮公主、飛隼、星爵、達拉斯、樹人、曼迪斯、達拉斯、寒冬戰士、黃蜂女、Nick Fury及Maria Hill等，至於洛基及嘉魔娜則先後被魁隆殺死。預計電影頭半段只有元祖復仇者、火箭及涅布拉等出場，所以千祈咪問一眾英雄去咗邊喇！



新角色或登場

英雄死咗一半，強如復仇者也要補強，眾所周知Marvel隊長會加入。另外觀乎首映禮，女武神、小辣椒Pepper Potts、雷神舊女友Jane Foster也有可能於戲中現身。另外為了開展後一階段，鷹眼繼承人Kate Bishop、永恒族甚至亞當術士(Adam Warlock)也有機會登場，大家要落足眼力了！



英雄都要換造型

每次Marvel Studios有新電影，玩具商最開心，因為又有造型。今集亦唔例外，除了眾英雄會穿上量子戰衣，最受歡迎的鐵甲奇俠更會穿上新裝甲Mark LXXXV（Mark 85），由於上集出現的只是Mark L（即 Mark 50），暗示他已製作了Mark 51至Mark 84，不排除會如《鐵甲奇俠3》片尾時再來個「大晒冷」！另外鷹眼會以新造型「浪人」(Ronin)示人，除了用箭，還配有日本武士刀，戰力大增！另外，Hot Toys早前公布的1:6美國隊長人偶，透露了Cap新戰衣上有羽毛紋理，可能有向元祖漫畫造型致敬之意。



涅布拉可能是關鍵

如無意外今集電影都會圍繞無限手套，在原著漫畫中無限手套牽涉多條漫畫線，普遍Fans認為創作靈感會源於《The Thanos Quest》及《Infinity Gauntlet》兩部漫畫。而事實上除了魁隆，原著中很多角色也用過無限手套，例如《神奇4俠》中的神奇先生、接任成為美國隊長的寒冬戰士、涅布拉、亞當術士、鐵甲奇俠及黑豹都曾經擁有；當中涅布拉就曾經從魁隆手上除去手套令其威力大減，電影唔排除也有這一幕發生。



史丹李最後客串

「漫威之父」史丹李（Stan Lee）幾乎每一集Marvel電影都會客串，不是做路人就是鄰居，每次出場都叫人驚喜，也成為漫威宇宙裹一個傳統。然而，隨着大師於2018年11月去世，官方已宣布《復仇者聯盟4：終局之戰》是他最後一次客串電影，以後大家就看不到這位可愛的老爺爺了，都係個句：準備定紙巾啦！



入場前去定廁所

今次《復仇者聯盟4：終局之戰》全長3時小1分鐘，比《復仇者聯盟3：無限之戰》的2小時40分鐘還要長，為免中途離座上廁所，大家入場前要去定廁所，也不要喝太多水。若萬一真是要如廁，也記得不要在片尾時離座，因為羅拔唐尼早前透露電影最後8分鐘會是Marvel電影史上最佳的8分鐘，所以非看不可，惟有死忍啦！