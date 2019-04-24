Marvel系列首飾　忠粉戴住捧場

這兩日大家都被《Avengers: Endgame》 瘋狂洗版，今早一眾Marvel迷仲早過平時返工，晨早6點搶先去睇大結局。據聞原本不少超級英雄迷想Full Gear上陣去睇大結局，不過因為天氣太熱打消念頭。如果忠粉着不到戲服的話，可以考慮改戴周大福 x Marvel系列的首飾湊熱鬧。周大福推出的新一批Marvel系列金飾，特別加入「Marvel隊長」、「奇異博士」、甚至是奸角Thanos「魁隆」為設計靈感的足金、18K黃金、純銀首飾，並包括「鐵甲奇俠」、「雷神奇俠」及「美國隊長」等人氣角色打造的全新飾品。



首次登場的Marvel隊長主題飾品，以其戰衣上的八角星標誌為靈感，款式包括2両重足金吊墜，並加入紅色、藍色燒青及光金工藝，將電影內「Marvel隊長」的戰衣顔色足本還原。周大福亦推出多款「Marvel隊長」串飾/吊墜，款式精緻，時尚得來亦易於配襯。另外，品牌也為「奇異博士」打造出一款以其標誌為設計主軸的串飾/吊墜，完美呈現出電影中魔法力量神秘的感覺。新系列仲包括Marvel迷至愛、Thanos的最強武器Infinity Gauntlet「無限手套」造型飾品，包括兩款足金吊墜及足金金卡，絕對是Marvel迷的收藏首選。