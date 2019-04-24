我係「敢」煮：乳鴿　燕瘦環肥各有滋味

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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老媽子同幾位Auntie早前上咗中山吃喝玩樂幾日，回來不斷讚中山石岐乳鴿好味，妙齡乳鴿又咩咩咩......（下刪幾十字），忍不住問道：「咁乳鴿好食啲定妙齡乳鴿好食啲呢？如果用頂鴿或鴿王整嘅話會唔會更加啖啖肉、更滋味呢？」老媽子即時一個冏樣，回應：「咩打咩？咪全部都係乳鴿！」



係，老媽子啱，由妙齡乳鴿、乳鴿、頂鴿，至鴿王，全部都係乳鴿，但當中亦有「燕瘦環肥」之分。基本上，鴿子長至28至30日就稱之為乳鴿，數量多，每隻重約7、8両，肉質嫩滑、皮薄甘香。頂鴿指重約9至11両嘅乳鴿，較普通乳鴿大，肉自然亦較多，數量一般是每十隻只有一隻。



鴿王，絕對係乳鴿中的巨無霸，每隻重約12至14両，相當墜手，多肉之餘，肉味相對亦濃得多，故百隻中可能只有一隻，相當稀少。至於妙齡乳鴿，可以話係BB鴿，有約15至18日大，只得4至5両肉，肉不多兼肉味淡，勝在肉鮮嫩且骨軟脆，脆炸後甚至連骨都可以吃。



在香港，很難可以直接在街市選購到新鮮乳鴿，但不用擔心，基本上一般超市或凍肉店都有出售急凍或冰鮮乳鴿。



小妹今次教大家整一味拍得住老媽子狂讚嘅吊燒乳鴿，係工序多一啲咁喇！將冰鮮乳鴿去內臟洗淨剪去腳掌，以滾水汆水（約烚3分鐘），取出放冰水，令鴿皮更富韌性，不易破。之後放入煮濃滷水中（想知點煮滷水，可參考https://bit.ly/2XmVwWr ），冚蓋煮十零分鐘，熄火焗半小時。撈起乳鴿，瀝乾水後，上脆皮水（麥芽糖或蜜糖、米醋及老抽），掛起或吊在通風處風乾3、4個鐘至收水，之後放入已預熱焗爐，上下分別焗5分鐘左右至變金黃皮脆即可；如果屋企無焗爐，亦可以開油鑊，用滾油淋至轉金黃色及皮脆，想省時，亦可直接放入油鑊炸至轉金黃色亦可。