本日日本：粉紅蒸氣火車　若櫻站4．28現身

踏入5月1日，日本除了採用新元號令和外，原來當地亦將此日定為戀之日（5．1的日文發音Koi，跟戀的日文發音一樣），而鳥取縣自2016年起，便於5．1前後推出粉紅色的關連活動，希望透過這種深受女士歡迎的「戀愛顏色」來搞旺地區，其中一招係將SL蒸氣火車塗上粉紅色，如此鮮艷的SL當堂成為話題，不少鐵道粉絲專程到訪見識一番，自此成了每度一度的春季指定活動。



今年的「若櫻之春色祭~與粉紅SL在一起」定於4月28日起於若櫻鐵道的若櫻站舉行，焦點所在的粉紅色SL蒸氣火車便會在站內展示，而且更會擺放至5月6日，展示期間，你更有機會碰上人氣觀光列車昭和及八頭號現身！另外，4月28日頭51名到場的朋友，更會獲得戀山形站粉紅色心形繪馬作禮物，亦有SL乘搭體驗。同日下午6點至8點，更會有表演及粉紅色煙花觀賞，讓大家盡興而歸。



而活動並不單單局限於鳥取縣，即日起至5月12日於東京都內的鐵道居酒屋Little TGV，會舉行「鳥鐵之旅 X PINK」的衍生活動，於該居酒屋內可以品嘗到粉紅咖喱及粉紅雞尾酒等特色Menu，粉紅控不妨試試！



網址：https://www.tottori-inaba.jp/new-events/8006/