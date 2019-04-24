北京新發布！小米家電大雜繪

小米剛剛於北京舉行發布會，以小米電視作為主題。首件公布的新產品是「全面屏電視」，屏幕邊框極窄，再配以金屬底座，設計簡約。系列提供32吋HD、43吋FHD、55吋4K UHD及65吋4K UHD四款，全系列均支援HDR 10解碼，附設藍牙語音遙控器，並內置PatchWall智能系統。新機定價分別是1,099、1,999、2,999及3,999人民幣，即日開放預約。



對電視機外形要求更高的用家，可以選擇另一新作「壁畫電視」，採用分體式設計，屏幕部分用上65吋Samsung 4K面板，最薄位置只有13.9mm，並用上平背設計，配合專用的貼合式壁掛結構，遠望似足一幅掛畫。同時內置畫框模式，提供45位藝術家的畫作，包括梵高《星夜》、齊白石《蝦》、莫奈《睡蓮》等。至於電視主機，只需透過一條Miport線材即可與屏幕部分連接，主機內置高音、中低音及低音共6個發聲單元，另搭載四核心處理器、2GB RAM，並支援Wi-Fi、藍牙等對外連接，定價6,999人民幣。



同場亦推出「米家互聯網立式空調」、「米家直流變頻落地扇1X」以及「米家走步機」三樣家用產品。「米家互聯網立式空調」採用圓柱體設計，支援2匹定頻制冷或制熱，並可以連動米家其他智能感應器例如藍牙溫濕度計使用，售價3,499人民幣。「米家直流變頻落地扇1X」比上代定價更低，僅售299人民幣。與上代一樣支援100級無段變速，而且送風距離長達14米，運作音量更低至26.5dB。「米家走步機」則針對重視健康的人士，機身運作速度會因應用家步速自動改變，最快可以達每小時6公里，並且可以連接手機、小米電視等智能裝置，售1,799人民幣。