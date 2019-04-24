黑寡婦、Marvel隊長　自製寶石手套搶Fo

全球熱話《Avengers:End Game》昨日於美國率先舉行首映禮，各位超級英雄男女主角當然以最靚姿態現身。講到全場最搶鏡非兩位女主角「黑寡婦」Scarlett Johansson同「Marvel隊長」Brie Larson莫矚，但並非因為兩位女主角的性感晚裝裙，而是她們手上的自製Infinity Gauntlet「寶石手套」！



Scarlett Johansson同Brie Larson分別戴上以戲中寶石手套為靈感的手鏈同珠寶，其中「黑寡婦」Scarlett Johansson所戴的一款手鏈連戒指的珠寶，是其男朋友Colin Jost送給她的驚喜禮物。Colin 3個月前委託L.A.珠寶設計師Sonia Boyajian，設計一款「寶石手套」，於是她以各款寶石為靈感設計出這款創意十足的珠寶首飾。這款獨特「寶石手套」以18K黃金製成，鑲有電氣石、海藍寶、紫晶、墨西哥蛋白石。每粒寶石更可拆開作吊墜佩戴。至於「Marvel隊長」Brie Larson則邀請L.A.設計師Irene Neuwirth設計了5隻戒指，分別鑲有綠色及粉紅色電氣石、海藍寶及蛋白石，再配以一款巨型黃晶及鑽石的手鈪，以拼湊出寶石手套的效果，同樣別具創意。