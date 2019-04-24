靠用「電子奶嘴」湊孫惹禍？

各位家長，家中長者有冇幫手湊孫呢？如果有，你就要多加留意啦！



近日有本地報章報道，湖北省武漢市一位嫲嫲利用「電子奶嘴」湊孫，4歲女童每天玩平板電腦4小時，最終該女童的近視深逾600度。綜合報道指，該名4歲女童的父母平日需要工作，由嫲嫲負責照顧孫女。早前，女童表示經常看不清楚事物和眼睛感疼痛，媽媽於是帶她去看醫生。經檢查後發現，女兒右眼近視625度，左眼有600度，患有深度近視。原來，嫲嫲平日經常讓孫女使用電子產品，每天用平板電腦玩遊戲及看卡通片，一用就是4、5小時。



【近視發病率全球最高】

香港是全球近視發病率最高的地區，兒童使用電子產品引發視力問題很常見，10年內小童的近視有加快的趨勢。早前一項於2018年8月至12月進行的調查，訪問了1,027位育有3至12歲子女的家長，結果顯示，有41.2%家長表示子女有戴眼鏡，當中74.8%是近視；有15.6%學童於0至3歲期間開始有視力問題，46.8%就由4至6歲開始有視力問題。4成受訪家長指子女每天花2小時使用電子產品，有超過2成學童每日更花超過4小時。



普遍老友記或家長都沒有意識到原來長時間使用電子產品或近距離工作，對於年幼小朋友的眼睛會構成深遠的傷害。長期近距離使用電子產品，於幼兒的眼球會造成重大的近視壓力，腦部會促使眼球增長，抵銷此額外壓力，變成近視眼。在動物研究上已經證實，當一個眼球處於「光學離焦」一定時間後，眼球的長度就會跟着離焦的數值改變。



兒童愈早患上近視，眼球愈容易增長，近視就愈深！而增長了的眼球是沒有辦法回復當初的狀態。成年後，變成深度近視，出現致盲眼疾機會也大增，可以說是害孩子一世！



【每天跟陽光玩遊戲90分鐘】

要預防近視，就要從生活開始，從小養成良好閱讀習慣，在充足光線下閱讀，按時休息。除了要保持適當閱讀距離，一般看近物件的時候要有35至40cm距離，每隔20分鐘要讓眼睛休息，遠望20呎以外的景物，休息20秒或以上。兩歲以下幼童應謝絕電子產品，兩歲或以上的都只可以有限度地使用，並需要家長陪同。



戶外活動的時數，尤其是陽光底下活動，更為重要。多個國家的研究發現，愈多戶外活動時數的小朋友，近視的發病率愈低，而且近視加深速度亦相應較慢。在此，筆者強烈建議小孩每天應有90分鐘戶外活動，跟陽光玩遊戲，同時向「電子奶嘴」說不，避免近視。





蘇長盛 香港護眼眼科視光師

畢業於香港理工大學眼科視光學院，擁有眼科視光學（榮譽）理學士、醫療服務管理學碩士學位。

香港眼科視光師學會、香港角膜矯型學院、香港角膜及隱形眼鏡學會會員。

從事眼科視光專業超過18年，臨床經驗豐富。