聯乘Marvel！　S10/S10+復仇機殼

《復仇者聯盟：終局之戰》正式上映，周邊產品多不勝數，手機殼更有大量選擇，但與其買山寨老翻殼，不如買大廠出品！說的是由Samsung推出的一系列S10/S10+智能保護殼，一共8款圖案，包括鐵甲奇俠、美國隊長、蜘蛛俠、復仇者聯盟、Marvel漫畫及Marvel標誌等等，全部印刷精美並劃一賣3百元左右，絕對值得Fans入手！



每款機殼均支援NFC技術，手機套入後即會自動啟動Galaxy Friends程式，然後立即轉換至Marvel角色的專屬角色布景主題、動畫鎖定畫面及程式圖示等。以蜘蛛俠為例，不但有大大個蜘蛛Logo做牆紙，連Icon都變成蜘蛛網圍邊，相當美觀！特別一提，若有玩開《Marvel未來之戰》手遊，套入機殼後更會附送神秘道具，玩家們咪錯過！



除了手機保護殼外，Galaxy Watch亦新增Marvel特別版智能錶帶，附送復仇者聯盟錶面兌換碼，令錶面與錶帶擁有一致的超級英雄特色。而為配合電影宣傳，由即日至5月31日期間，凡購買S10/S10+ 、A70或Galaxy Watch（20毫米）的顧客，於特約零售商及經銷商購買Samsung Galaxy聯乘Marvel相關產品，即可享獲6折優惠。