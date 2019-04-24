男士之夜：唔做錯過咗嘅人　熱話要睇緊

【V-MODA 運動耳機 11小時長氣播】

不少人都喜歡戴着耳機，一邊運動一邊聽歌，但一般運動耳機低頻偏弱，令歌曲喪失感染力，針對此問題，V-MODA最新運動藍牙耳機BassFit，就由業界知名的Val Kolton參與開發，配合10mm高分析驅動單元，輕鬆將低頻下調至20Hz，同時支援AAC及AptX編碼，就算演繹20kHz高頻人聲都同樣通透自然。

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【Civic Type R 執行特別任務？】

Honda Civic Type R一出場，一身跑格總是惹來不少艷羨目光。近日，Civic Type R在澳洲有新任務，配上了紅藍閃燈及當地警車拉花，大家都以為這台配備了2公升Turbocharged引擎，可輸出306hp馬力及400Nm扭力的Civic Type R將會成為公路超速者的剋星？

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【JBL MS402 床頭播歌的骰好聲】

想揀部既好聲又的骰的音響組合擺床頭聽歌的話，JBL新推出MS402是不錯的選擇，機頂設有隱藏式Lightning插口，能簡單接駁iPhone、iPad播歌兼充電，同時設有碟盤，支援CD播放，亦可透過USB 2.0插口接駁USB手指直讀MP3、WMA等數碼音檔，就連FM電台節目都難不到它。

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【外遊必「備」！ WD My Passport Go】

復活節假期好多人都會外遊，仲會影埋海量的影片和相片，假如想即時做備份的話，WD My Passport Go便攜式SSD就絕對幫到你……

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【「攝」人魅力！ Honor View 20】

手機攝力愈來愈強，部分更強調夜拍功能，新到港的Honor View 20便是其中之一。內置4,800萬像素超清鏡頭，光圈值達f/1.8，並支援AIS手持超級夜景演算法，拍攝時會自動將數十張影像在短時間合成，從而提升低光環境下的成像質素。

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【Nissan GT-R 50周年版登場】

Nissan推出GT-R 50th Anniversary Edition 特別版本，用上經典車款Skyline GT-R R34的藍色車身，同時再配上象徵全日本GT選手賽事的藍白雙色拉花，屬50周年特別版的獨有設計……

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【Instant Magny 35 菲林機重見天日】

相信唔少資深影友都總會收藏一兩部菲林相機，不過來到數碼年代，菲林機固然被「封印」在防潮箱多年，但係家陣終於有個重見天日的機會，皆因NINM Lab推出全新Instant Magny 35即影即有機背，能夠將封塵多時的菲林機，變身成為即影即有相機，亦都唔需要特別去改機。

詳細睇：https://bit.ly/2XAj4qI



【開箱男：全景摺機變3D Insta360 EVO】

以往要玩360度全景以及3D立體拍攝，都要分開兩部機去玩，有冇諗過原來兩種玩法可以合二為一？Vast World最近引入了全新Insta360 EVO，其革命性的摺疊式設計，摺埋就玩到360度全景，打開立即變身3D立體相機，一機兩玩夠過癮。

詳細睇：https://bit.ly/2PiOuim



【千幾有交易！Galaxy A機海來襲】

近年Samsung愈來愈重視中階市場，今天便在港發表了多部Galaxy A系列手機，除上周在曼谷曝光的A80外，還有A70、A60、A40s及A20，售價由千五元左右起，最貴亦不過三千多元，性價比極高，不愛「國貨」的終於有平機玩了！

詳細睇：https://bit.ly/2v9MnUT



【Mio MiVue J86 隱藏式車Cam】

駕駛人士為了保障自己，都會幫愛驅裝行車記錄器（俗稱：車Cam），部分更支援語音功能，可惜就係冇廣東話，不過全新Mio MiVue J86行車記錄器，唔單止支援2.8K（2,848×1,600）超清行車記錄，更是廠方首部提供廣東話語音的車Cam，提示你路面情況，聽落比英文或普通話更加親切。

詳細睇：https://bit.ly/2GfIbIo



【TMA-2 Wireless 1 可拆可換模組耳機】

不少耳機迷都可能試過，平時聽開的耳機一邊單元壞了，拿去修理時修理費隨時貴過買款新的，迫不得已下要整隻耳機更換，既不環保兼浪費，不如考慮丹麥耳機品牌AIAIAI新推出的耳罩式藍牙耳機TMA-2 Wireless 1

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