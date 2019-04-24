【深夜字聊】呢位阿爸　老實定多事？

老人家食鹽多過你食米，佢哋嘅意見當然具參考價值，而講到揀女友，老竇嘅意見更具有重要性。不過如果佢畀出嚟嘅意見好奇怪，咁又應唔應該考慮呢？有位男網民早前喺網上分享指：「我有兩個相當要好嘅女性朋友，兩個都極有機會變成女友，只係問題嚟嘞。一個性格好但卻係貧乳，另一個性格尚可但胸前勁有料，目測起碼F cup或以上，於是我問老竇會點揀。佢用咗冇一秒嘅時間答我，要揀胸大嗰個。我就奇怪點解佢可以揀得咁快，因為佢都冇見過嗰兩個女仔。佢好淡定同我講：『你阿媽後生時性格都好好，所以我咪冇晒細個時候嘅幻想囉。』呢一刻，我突然好明白佢嘅心情。」



網友神回應：



蜻蜓游水：我想問，你娘親會唔會睇到你嘅貼文，如果畀佢知道嘅話，你實畀佢扑穿個頭，同埋話：「生舊叉燒好過生你！」



有奶不是娘：你老竇真係得意呀！又會畀個咁嘅意見你嘅。我老竇就唔係喇，佢話性格同心口都唔係問題，最重要係有冇錢同埋會唔會做嘢啫。



Elisa_C：你哋咁衰㗎，攞埋阿媽嚟玩。不過睇見你老竇嘅反應，同埋你分析嗰兩個女仔嘅方法，睇怕其實你哋兩父子都係一擔擔，都係睇心口做人，最後都係揀方個貧乳嘅。



將來可以嘅話：我諗你老竇以前都曾經遇到過同樣嘅問題，否則佢點會咁快畀到意見你。同埋見佢咁講，可能係暗示你揀女友又唔一定做老婆，揀就揀個有心口，費事將來後悔。