惹味嫩滑的海南雞深得食客歡心，再加上油脂甘香的雞油飯，絕對吃到停不了口，不過坊間的餐廳水平不一，有時真係好難搵到啱心水的海南雞，幸好IG @purakitchen有教大家整家用版的海南雞飯套餐，雞隻放在加入各式香料和調味料的水內煲煮，完成後雞肉斬件便完成，快捷方便。



剩下的湯汁是精華所在，只要將之隔渣就可以用來煲米飯，物盡其用。就連薑蓉都可以自家製，一頓風味十足的海南雞飯套餐即時完成。

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海南雞材料：

雞 1隻

水 1公升

去皮薑片 30克

八角 2粒

蒜件 2個

葱段 1棵

麻油 1茶匙

海鹽 1茶匙

雞粉 2茶匙



雞飯材料：

米 300克

雞湯 450毫升

老抽 1茶匙

麻油 1湯匙



醬汁材料：

菜油 30毫升

蒜蓉 5個

薑蓉 5克

海鹽 半茶匙



做法：

1.除雞隻外，將海南雞所有材料煲滾，放入雞隻，煮約45分鐘。撈起雞件，隔渣留下雞湯備用。

2.雞飯材料全部放入電話煲，煲成米飯。

3.醬汁材料拌勻成薑蓉醬汁。