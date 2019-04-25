三界五行：天網恢恢　疏而不漏

做了好事，不計較回報，不想別人知道，甚至自己根本不當一回事，才是真正行善，否則，就是偽善。道家主張「無為」，即是不刻意、不計較，一心只想把事情做好，出於本心，盡了天職，順其自然，沒有人為成分。「人」與「為」合起來就是「偽」。倉頡造字時，道家未出現，但老子在《道德經》說，天地未成形，已有「道」的存在，這是天道，「無為」是天道的重要元素，是正面，「人為」是「偽」，是反面。倉頡是根據天意造字。今時今日，已很少說別人「偽」，常用講法是「這個人很假」。



有些人做了壞事，暫時未被發現，未受到處分或法律制裁，未有甚麼報應，就以為可以蒙混過關，陰謀得逞，其實這等於掩耳盜鈴，因為在人類未發明電子監控之前，上天已監控人間善惡，「人在做，天在看」，這就是「天眼」，我們把電子監控稱為「天眼」，非常貼切，電子監控可以準確無誤，上天的眼睛當然更加雪亮。現代軍事，精準的監控系統背後，是精準的導彈火力系統，而無所不能的上天，「天眼」背後是疏而不漏的「天網」。人不能勝天，現代軍事要逃過精準的監控與導彈已難，人類要逃過上天的法眼與天網，難上加難！



《東嶽大帝回生寶訓》提醒我們：「一日行善，福雖未至，禍自遠矣；一日行惡，福雖未至，福自遠矣。」行善，即使未見福報，但已遠離禍害；行惡，即使未有禍報，但已遠離幸福。



方向宇