【實用tips】家中焗烘乾果　教你掌握時間

健康小食乾果，早前就曾經好流行家用式食物風乾機，自家製天然乾果。但原來自製乾果又未必一定要用風乾機，IG soyummy這個專門分享特色食譜的社交平台，就示範改用焗爐的秘訣及小貼士，一樣可以自製蘋果乾、香蕉乾、杮乾及菠蘿乾，原來最重要是根據不同水果所含水分及耐熱程度，控制時間及溫度。

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蘋果乾：

將蘋果切成薄片，灑上少許混合玉桂粉、沙糖的糖粉。用華氏250度、即約攝氏140度，焗兩個半小時，期間要將蘋果反轉一次，令綿密的果肉纖維變得香脆。



香蕉乾：

最好挑選半生熟香蕉，切片後塗上適量橄欖油，加少許用蒜粉、洋葱粉、鹽及胡椒粉混合而成的調味料。香蕉比較耐熱，可用華氏350度即約攝氏195度，焗30至35分鐘，中途要反轉一次。



杮乾：

富貴杮連皮切片，加少許玉桂粉、豆蔻粉、薑粉、五香粉、丁香粉、肉蔻粉混合而成的調味料。由於富貴杮水分較少，可用華氏250度、即約攝氏140度，焗半小時反轉，再焗多半小時。



菠蘿乾：

菠蘿片先塗上橄欖油後唧少許青檸汁，在菠蘿片上加少少混合辣椒粉及鹽的調味粉。菠蘿含有大量水分，最好以華氏200度、即約攝氏110度，低溫焗2小時，慢慢抽乾水分即成。

