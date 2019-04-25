LAKH x OVERLAB快閃店　聯名工裝系列登場

2016年創立的本地服飾品牌LAKH supply，雖然成立年資尚淺，但憑着一條Pinroll Jogger早已於潮流界打響名堂，其後緊接推出的Button Pants、Pinroll Jogger 2.0及Button Pants 2.0亦備受波鞋迷及一眾潮人所追捧。



早前，品牌亦有先後以山系及藍染為主題推出過Camping Collection及Indigo Collection，今趟LAKH supply就再下一城，聯同潮流概念店OVERLAB SPORT舉行期間限定店（即日至5月9日），除了發售今季一系列採用Selvage Denim、Herringbone及Yarn-Dyed布料打造的Wide Cargo Pants、Cargo Shorts及Patchwork Denim Accessories單品之外，雙方更攜手推出工裝風格的Urban Workwear Capsule Collection，當中包括有Denim Overall、Worker Pants及Indigo Tee三款聯名單品，並有Navy、Sky Blue及Light Blue色調供選擇。4月26日晚上8點更會於店內舉行Launch Party，顧客可以於現場以雷射刻印個人Initial於限量牛仔皮牌上，數量有限，不容錯過。