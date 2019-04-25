靈敢侶情：勿令愛情昇華到親情

一個人能否同時愛幾個人？當然可以！他可以同時愛你和自己的媽媽；她的心亦可以有你，但又有好朋友。



問題是，那一個、或那些你們愛的人，是你選擇去愛，還是知道要愛。



所以我由寫專欄至今都一直強調：不要令愛情昇華到親情。伴侶可以是你最親的人，但他／她絕對不是親人。沒有人應該跟親人談戀愛，和親人上床更加是亂倫。你和他／她都要記住︰「你們是基於愛情而結合，他／她是你選擇去愛的唯一」。不要因為身份混淆，而出現感情上的混亂。



可是，很多夫妻就是忽略了愛情。日子久了，便將愛情變成感情、將對方由愛人變成親人，再加上「相見好、同住難」，雙方總會有些問題要大家忍耐的情況之下，漸漸地，你們的愛情淡了，同床睡、牽手、親嘴的親暱舉動愈來愈少，性和愛繼而變得生疏，到時候，就要看誰被誘惑破壞忠誠。



而夫妻之間，亦可以是彼此最信任、最合拍的人，但他／她，絕對不是你的好朋友。



我知道，「他／她是我的好朋友」這個想法，的確很浪漫，但你要記住︰「朋友可以有很多個，但丈夫或太太則只有一個。」除非，你不介意跟別人分享對方。



別以為我以上說的都是笑話，曾經，我都好天真地相信「伴侶是親人／好朋友論」，但在我拿了心理學學位，讀過購買心理學、行為心理學、社會學、政治學等等之後，我才明白到，原來人的情緒和感覺，真的很容易在身份混淆之下出現行差踏錯，人亦真的不如我們所想般有自主力、有明辨對錯的能力。你看在國際政壇上，俊男美女總是比較容易當選；一堆結婚多年的夫妻，又突然被無稽的誘惑侵襲就知道。



所以由現在開始，提醒彼此︰你們是對方選擇去愛的唯一。你可以有好朋友、可以擁有很大的社交圈；他可以愛媽媽、愛表妹、愛妹妹，但是，你們才是對方的唯一。



你們之間，只有愛情、只有最狂野的情慾。你們可以用不同方式和感覺去愛很多人，但你們之間，是沒有替代品的。



不要搞出「沒有你，我還有阿媽／阿爸／好朋友／契哥／前度疼」的錯覺，再記住！你的目標只有一個：我八十歲、皮都皺了，你仍然要吻過我的嘴才准睡覺！



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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