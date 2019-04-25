【健樂事】蚊叮痕到爆　6種止癢方法

都真係未熱透，但半夜已經多次給蚊子咬醒，最慘係蚊的口味好獨特，專叮咬你的眼皮、腳趾又或手指罅，大大粒蚊癱已經叫人沮喪，還要痕癢難耐，即使塗抹一些坊間的止癢藥膏，都仍然痕到飛起，而最可恨是「兇手」永遠「逍遙法外」、在你身邊嗡嗡嗡示威似的卻永遠抓不到！要止痕癢，可以嘗試以下6種方法，本尊曾親身試過用梘液止痕，真係幾Work呀！



【外敷見效】

1.梳打粉

家務聖手梳打粉原來連蚊癱都KO！將1湯匙梳打粉與1L清水混合，薄薄的塗在痕癢處，最後以暖水沖洗即可止痕，原理是鹼性的梳打粉可將蚊子叮咬時留下的酸性口水中和，因而產生止癢作用。



2.梘液

跟梳打粉的厡理相同，肥皂屬鹼性，以梘液清洗，正好中和蚊子口水的酸性，但亦由於肥皂是鹼性，若直接塗抹皮膚，則恐防刺激過度而造成皮膚過敏，所以用梘液會較溫和。



3.牙膏

又係勒！牙膏是鹼性，當中還含有薄荷腦、丁香油、生薑油等成分，分別具消炎、止痛、化瘀等功效，因而對蚊咬的痕癢和紅腫特別有效。



4.蘆薈

蘆薈？是啊！跟曬後護理一樣，蘆薈的天然成分具紓緩功能，也可以降低發炎徵狀，所以不妨在蚊叮處塗抹一點蘆薈又或蘆薈啫喱也可。



5.檸檬片

意想不到，檸檬內的檸檬酸原來有少許止癢效果，所以將檸檬切片，輕力在蚊癱上揉搓，又或噴上一些檸檬汁，皆可做到止痕癢的效果。。



6.冰敷

用冷水沖泡癢處約5至10分鐘，又或用冰塊隔毛巾敷在蚊叮咬的部位，有效消紅腫、降低痕癢，但注意敷1至2分鐘已足夠，以免因血管收縮而引致發炎。此外，坊間的退熱貼用品都有同樣功效，更不怕刺激皮膚，不過成本高了些。

