本日日本：世界尊敬的日本人　呢兩位都入選

美國著名新聞周刊《Newsweek》，大家應該有睇過或聽過，而該雜誌的日本版最新一期（4月30日號），便相隔十年再度推出「世界尊敬的日本人100」的特集，所選出的代表都係可打破不同文化及語言的框框，當下應該注目的100位日本天才、鬼才及異才。該期封面便有前美國職業棒球大聯盟球員鈴木一郎、花樣滑冰選手羽生結弦、搞笑藝人渡邊直美、聯合國裁軍事務副秘書長兼高級代表中滿泉及詩人伊藤比呂美等獲選人物粉墨登場。



不過最令人驚訝的，是100人當中竟破天荒選出了「怨靈」貞子！這隻於1998年電影《午夜凶鈴》中亮相的怨靈，憑爬出電視機一幕嚇壞觀眾，而她的怨咒威力更不限於日本，在2002年開拍的荷里活版本《七夜冤靈》各地票房同樣大收，成為了世界各地無人不識的日本恐怖Icon！而得知獲得此榮譽，貞子亦有所回應，話好慶幸自己當年有喺顯像管走出嚟，並有比井更深的感動！睇嚟今時今日呢隻怨靈似乎走詼諧路線，多過恐怖路線喎。



其他大家熟悉的獲選人物還包括有職業網球手大坂直美、繪畫《名偵探柯南》的漫畫家青山剛昌、藝術家草間彌生，及好受年輕人歡迎的虛擬偶像Youtuber絆愛等，不過意想不到的是，就連前AV女優、現時為知名藝人的蒼井空亦入選，觀乎內地網民愛稱呼她為「蒼井老師」，似乎真係得到好多人尊敬呢！