Pet Pet聯萌：狗狗急救課程　危急時靠晒你

意外，總是在意想不到的情況下發生，即使是日常散步，狗狗亦有可能會意外受傷，但如主人懂得狗狗的急救技巧，遇到突發情況時先進行簡單處理，就能減低情況變差的可能性，愛護動物協會最近推出了「寵物狗狗急救課程」，針對犬隻常遇的各種緊急情況， 讓主人認識相關的急救措施和正確的處理方法，註冊獸醫周至欣說：「當遇上緊急情況，主人都應先檢查動物的ABC，A是氣喉（Airway），確保沒有任何阻塞，B是Breathing，即是能否正常呼吸，以及C（Circulation），即牠們的血液循環，之後再進行進一步處理。」



以行山和散步為例，很多狗仔都會在行山時意外割傷手腳，因此課程會教授止血和包紮的技巧，周至欣說：「首先要先清洗傷口，其次就要止血，主要可以用紗布、棉花，或者布質物料按着流血部位，之後就可以開始包紮。包紮方面可以先用棉質的繃帶，吸走多餘滲出的血液，再用一些有彈性的繃帶，令包紮更加穩固，最後就可以帶狗仔到獸醫診所接受治療。」



當見到狗仔張開口喘氣，流一些黏稠的口水，這些都是中暑初期的現象，較嚴重的會有痾嘔等症狀，最差更會有發羊吊和抽筋的情況，周至欣說：「如果遇到此情形，主人第一樣可以做的就是幫狗仔降溫，但要謹記降溫不能過分心急，應該在10至15分鐘內，盡量把體溫降到攝氏39度。主人可以準備一盆冰，把毛巾浸入冰水，再慢慢抹勻狗仔全身，特別是一些沒有毛髮的部位，例如耳朵內側，或是腳底等來令牠們散熱，但謹記不是整條毛巾鋪在身上，因為這樣反而無法散熱，盡量用抹的方式，令水分慢慢蒸發。」



周至欣強調，這個一日課程主要是教導各種急救技巧，但這些基本指引亦不能取代獸醫的診治，而是在前往獸醫診所途中，防止情況惡化的處理。