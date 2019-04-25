粉色系士多啤梨撻　陣陣玫瑰香

美味的士多啤梨忌廉蛋糕，做法很簡單，如果想將味道和層次變得更豐富，可以跟IG @alphafoodie 學做升級版的素食士多啤梨玫瑰撻。撻皮以杏仁和開心果作主角，攪碎後加入椰子油和紅棗等材料，既增加甜味，又能令撻皮材料變得黏稠，輕易壓在模具內不易散開，想質感更結實，可預先放在雪櫃冷藏。



餡料方面，鮮甜的士多啤梨果蓉，加上清新的玫瑰花水和其他食材煮勻便成，提醒大家應在差不多煮勻材料後，才加入雲呢拿籽攪拌，以保存香氣。將餡料倒在撻皮上雪凍便成，完全不用烤焗，最後放上玫瑰花、水果或朱古力等作裝飾，令整個成品更有立體感。



粉綠相襯的士多啤梨玫瑰撻，造型吸睛，輕輕吃一口，滿滿果香和花香，令人胃口大開。

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撻皮材料：

杏仁 1杯

開心果 1杯

紅棗 2粒

椰子油 1.5湯匙

荳蔻粉 0.5茶匙

鹽 少許



撻餡材料：

士多啤梨 1杯

全脂椰子忌廉 1.5杯

楓糖漿 1/4杯

玫瑰花水 1湯匙

粟粉 1湯匙

洋菜粉(寒天粉) 2茶匙

雲呢拿籽 1條



裝飾材料：

椰絲 少許

藍莓 少許

火龍果球 少許

朱古力 少許

食用花 少許

玫瑰花 數朵



做法：

1.先將撻皮材料中的杏仁和開心果打碎，再加入其他材料攪勻，壓在模具上作撻皮。

2.撻餡材料中，士多啤梨去掟和葉子，攪成果蓉。

3.將所有撻餡材料（除雲呢拿籽）放入鍋內煮溶，加入雲呢拿籽拌勻。

4.將混合物倒在撻皮內，雪至凝固。

5.按個人喜好將裝飾材料放在撻面便成。