粉色系士多啤梨撻 陣陣玫瑰香
2019年04月25日 19:00
東網電視更多新聞短片
粉色調的士多啤梨玫瑰撻，搶眼吸睛。（互聯網）
美味的士多啤梨忌廉蛋糕，做法很簡單，如果想將味道和層次變得更豐富，可以跟IG @alphafoodie 學做升級版的素食士多啤梨玫瑰撻。撻皮以杏仁和開心果作主角，攪碎後加入椰子油和紅棗等材料，既增加甜味，又能令撻皮材料變得黏稠，輕易壓在模具內不易散開，想質感更結實，可預先放在雪櫃冷藏。
餡料方面，鮮甜的士多啤梨果蓉，加上清新的玫瑰花水和其他食材煮勻便成，提醒大家應在差不多煮勻材料後，才加入雲呢拿籽攪拌，以保存香氣。將餡料倒在撻皮上雪凍便成，完全不用烤焗，最後放上玫瑰花、水果或朱古力等作裝飾，令整個成品更有立體感。
粉綠相襯的士多啤梨玫瑰撻，造型吸睛，輕輕吃一口，滿滿果香和花香，令人胃口大開。
https://www.instagram.com/p/BwZvystgbq5/
撻皮材料：
杏仁 1杯
開心果 1杯
紅棗 2粒
椰子油 1.5湯匙
荳蔻粉 0.5茶匙
鹽 少許
撻餡材料：
士多啤梨 1杯
全脂椰子忌廉 1.5杯
楓糖漿 1/4杯
玫瑰花水 1湯匙
粟粉 1湯匙
洋菜粉(寒天粉) 2茶匙
雲呢拿籽 1條
裝飾材料：
椰絲 少許
藍莓 少許
火龍果球 少許
朱古力 少許
食用花 少許
玫瑰花 數朵
做法：
1.先將撻皮材料中的杏仁和開心果打碎，再加入其他材料攪勻，壓在模具上作撻皮。
2.撻餡材料中，士多啤梨去掟和葉子，攪成果蓉。
3.將所有撻餡材料（除雲呢拿籽）放入鍋內煮溶，加入雲呢拿籽拌勻。
4.將混合物倒在撻皮內，雪至凝固。
5.按個人喜好將裝飾材料放在撻面便成。