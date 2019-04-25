Vaporfly 4%升級版NEXT %　4‧25倫敦搶先發售

一直盛傳Nike跑步神鞋Vaporfly 4%將於今年尾推出新版本5%，並傳出早前於東京馬拉松發售的Elite版本正是5%。當大家期待年尾才有新鞋之際，Nike卻畀跑友們一個大驚喜，宣布推出新一代Vaporfly跑鞋，但不是5%或6%，而是ZoomX Vaporfly NEXT%！



NEXT %是品牌研發團隊針對多位精英跑手包括Eliud Kipchoge等跑步後的不同意見，包括潮濕落雨及抓地等問顯，從鞋面、中底及外底着手將跑鞋改良。新鞋鞋面採用全新Vaporweave材料，相比Flyknit材質更為輕質透氣，且更重要的是，它在比賽過程中能有效抵禦汗水和雨水的過度吸收，保持透氣和乾爽。設計師參考Geoffrey Kirui、Eliud Kipchoge和Mo Farah等精英運動員抓地時的運動軌迹，相應增強了鞋底前掌部分的抓地力，幫助運動員更好地應對潮濕的運動環境。而跑鞋外底採用更多波狀花紋，更深的凹槽能夠讓跑者在轉彎的時候更加靈活穩定地左右移動。



其他細節亦經改良，包括鞋帶眼經重新設計，減輕腳背敏感部位的壓力；鞋領處新增一層薄薄的加墊泡棉包覆腳踝，在長距離跑步過程中保護阿基里斯腱，避免造成摩擦刺激。前後掌高低差從原來的11毫米降低至8毫米左右，腳感更為穩定，並有助於在雙腳離地時最大限度地提升能量回饋。新鞋繼續保留內置的碼纖維推進板，而中底ZoomX泡棉增加至15%之多，但仍保留原有的輕量。首款Next %採用螢光綠色設計，據說這是對人類肉眼來說最吸睛的顏色。



講了咁多各位跑友當然想快快入貨，不過此鞋於今日（4月25日）即倫敦馬拉松前夕、在倫敦率先發售，而4月28日Nike精英運動員將會穿上Next%出賽。美國方面則將於4月28日在NRC App率先發售。大中華區將於今年夏天才有售，香港跑友們就惟有再等多陣啦！