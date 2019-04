劇透慎入！《復仇者聯盟4》神對白解讀

警告:此文劇透

好了,若閣下已經入場觀看,或不介意預先知道劇情的話,就繼續往下看啦!《復仇者聯盟4:終局之戰》基本上是Marvel Studios寫給廣大粉絲的一封情書,由開首1分鐘,到尾片出Credit也跟舊日的21部作品有所關連。以下就由小記以有限記憶力帶大家重溫戲中7大經典對白,跟大家回味背後重重意義啦!



「I Am Iron Man!」

很明顯是致敬2008年第一集《鐵甲奇俠》,據悉當年劇本沒有這句對白,是演員Robert Downey Jr.的即興演出,但由於很合乎主角性格最後才被導演採用。然而,當時的Tony Stark因為被世界捧為英雄,驕傲所致才自認是鐵甲奇俠,當初的使命感早已蠶食。而今次Tony卻是在認清自己使命下說出,一個不再迷惘願意犧牲的Tony,又怎能叫人不愛呢﹖



「Avengers, assemble!」

在漫畫裹,「復仇者,集合!(Avengers, assemble!)」是復仇者聯盟最著名的召集口號,美國隊長曾經在《復仇者聯盟2:奧創紀元》中說了半句「Avengers!…」,不過那只是電影導演Joss Whedon跟觀眾開的一個玩笑(相信笑的人不多)。直至今集片尾大戰,復仇者全員集結,美國隊長終於吐出這句經典台詞,苦等11年,作為死忠必定大叫出來。



「On your left!」

片尾美國隊長一夫當關,索緊圓盾咬實牙關準備再戰,這時耳機傳來「On your left!」聲音,之後飛隼等援軍便逐個出場。這裹其實是呼應《美國隊長2》初段的一句對白,那時飛隼跟美國隊長初相識一起跑步,隊長每次超越對方就會講「On your left!」,只不過今次改由飛隼說出,意義更大。



「Hail Hydra!」

絕對是神來之筆,中譯「九頭蛇萬歲!」,當大家以為美國隊長會再次電梯困獸鬥,他卻用此對白巧秒騙過對方,一來暗示隊長變得聰明,顧全大局以免節外生枝,二來也抽番漫畫水。話說漫畫《Captain America: Steve Rogers #1》曾講述隊長殺掉拍檔後叫出「Hail Hydra!」,暗示隊長原來早已是九頭蛇一員。隊長變奸曾引起Fans公憤,如今電影可謂幽了自己一默。



「Clint!give it to me!」

鷹眼在最後大戰中負責保護無限手套,後來黑豹接力並向對方講出「Clint!give it to me!」。Clint指的是鷹眼全名Clint Barton,這裹呼應了《美國隊長3:內戰》裹鷹眼與黑豹對戰一幕,那時鷹眼用「I'm Clint」介紹自己,卻換來黑豹一句「I dont't care」。只不過不打不相識,兩位戰友終於以名字相稱,也是另一叫人感動位。



「Make love, not war!」

已故Marvel之父Stan Lee今次飾演鐵甲奇俠與美國隊長回到1970年神盾局基地時,一個開車對着士兵大喊:「Make love, not war!」的老頭。這對白合乎當時的歷史背景,也跟大師本人的反戰主張不謀而合。



「Son of a bitch!」

美隊是一個有文化的老派人,所以由《復仇者聯盟 2:奧創紀元》起他已不斷提醒隊員要注意「Language!」。然而當地球半數人消失,有機會再戰Thanos時,他也忍不住爆粗。事實上美隊也曾經對帶着神盾艦登場的Nick Fury講過這句粗口,所以再聽時難免會心微笑。



其他聲音彩蛋

電影中黃蜂女叫美隊做「Cap」,但《蟻俠2》中她曾笑Scott Lang此舉。美隊回到過去與Peggy Carter共舞的音樂是《It's Been a Long, Long Time》,此曲也曾於《美國隊長2》裹出現。片尾打鐵聲取自Tony Stark打造Mark 1裝甲時的聲音。另外Tony老竇管家叫「Jarvis」,難怪Tony日後發明的人工智能會叫J.A.R.V.I.S.啦!