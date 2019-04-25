劇透慎入！《復仇者聯盟4》神對白解讀

警告：此文劇透

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好了，若閣下已經入場觀看，或不介意預先知道劇情的話，就繼續往下看啦！《復仇者聯盟4：終局之戰》基本上是Marvel Studios寫給廣大粉絲的一封情書，由開首1分鐘，到尾片出Credit也跟舊日的21部作品有所關連。以下就由小記以有限記憶力帶大家重溫戲中7大經典對白，跟大家回味背後重重意義啦！



「I Am Iron Man！」

很明顯是致敬2008年第一集《鐵甲奇俠》，據悉當年劇本沒有這句對白，是演員Robert Downey Jr.的即興演出，但由於很合乎主角性格最後才被導演採用。然而，當時的Tony Stark因為被世界捧為英雄，驕傲所致才自認是鐵甲奇俠，當初的使命感早已蠶食。而今次Tony卻是在認清自己使命下說出，一個不再迷惘願意犧牲的Tony，又怎能叫人不愛呢﹖



「Avengers, assemble!」

在漫畫裹，「復仇者，集合！（Avengers, assemble!）」是復仇者聯盟最著名的召集口號，美國隊長曾經在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中說了半句「Avengers！…」，不過那只是電影導演Joss Whedon跟觀眾開的一個玩笑(相信笑的人不多)。直至今集片尾大戰，復仇者全員集結，美國隊長終於吐出這句經典台詞，苦等11年，作為死忠必定大叫出來。



「On your left！」

片尾美國隊長一夫當關，索緊圓盾咬實牙關準備再戰，這時耳機傳來「On your left！」聲音，之後飛隼等援軍便逐個出場。這裹其實是呼應《美國隊長2》初段的一句對白，那時飛隼跟美國隊長初相識一起跑步，隊長每次超越對方就會講「On your left！」，只不過今次改由飛隼說出，意義更大。



「Hail Hydra！」

絕對是神來之筆，中譯「九頭蛇萬歲！」，當大家以為美國隊長會再次電梯困獸鬥，他卻用此對白巧秒騙過對方，一來暗示隊長變得聰明，顧全大局以免節外生枝，二來也抽番漫畫水。話說漫畫《Captain America: Steve Rogers #1》曾講述隊長殺掉拍檔後叫出「Hail Hydra！」，暗示隊長原來早已是九頭蛇一員。隊長變奸曾引起Fans公憤，如今電影可謂幽了自己一默。



「Clint！give it to me！」

鷹眼在最後大戰中負責保護無限手套，後來黑豹接力並向對方講出「Clint！give it to me！」。Clint指的是鷹眼全名Clint Barton，這裹呼應了《美國隊長3：內戰》裹鷹眼與黑豹對戰一幕，那時鷹眼用「I'm Clint」介紹自己，卻換來黑豹一句「I dont't care」。只不過不打不相識，兩位戰友終於以名字相稱，也是另一叫人感動位。



「Make love, not war！」

已故Marvel之父Stan Lee今次飾演鐵甲奇俠與美國隊長回到1970年神盾局基地時，一個開車對着士兵大喊：「Make love, not war！」的老頭。這對白合乎當時的歷史背景，也跟大師本人的反戰主張不謀而合。



「Son of a bitch！」

美隊是一個有文化的老派人，所以由《復仇者聯盟 2：奧創紀元》起他已不斷提醒隊員要注意「Language！」。然而當地球半數人消失，有機會再戰Thanos時，他也忍不住爆粗。事實上美隊也曾經對帶着神盾艦登場的Nick Fury講過這句粗口，所以再聽時難免會心微笑。



其他聲音彩蛋

電影中黃蜂女叫美隊做「Cap」，但《蟻俠2》中她曾笑Scott Lang此舉。美隊回到過去與Peggy Carter共舞的音樂是《It's Been a Long, Long Time》，此曲也曾於《美國隊長2》裹出現。片尾打鐵聲取自Tony Stark打造Mark 1裝甲時的聲音。另外Tony老竇管家叫「Jarvis」，難怪Tony日後發明的人工智能會叫J.A.R.V.I.S.啦！