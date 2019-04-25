Sonus Faber 35周年Amati Gold SE版

喇叭名牌Sonus Faber誕生於1983年，上年剛好踏入35周年，為紀念此日子，廠商推出35周年Amati Gold Special Edition特別版喇叭，不少粉絲等了又等，此喇叭最近終於引進來港，喇叭上不少金屬部件都經過鍍金處理，令外形上比原版更金光閃閃，同時為了提升音色，引進全新發燒級分音器，透過非諧震漸進傾斜設計，令聲音的相位更精準，播歌時獲得最佳的空間及時間感。喇叭體積1,176×411×512mm重61kg，客廳要夠大才放得下這對巨無霸。



單元方面，採用了絲綢圓頂28mm飛箭DAD高音單元、配合150mm釹磁鐵系統超動態線性中音單元，及一對220mm 輕巧的三文治錐形結構低音單元，將頻率響應提升至28Hz-35,000Hz，令高低音覆蓋更全面，特別是低音單元的振膜，由兩層纖維素紙漿夾着一層複合泡沫芯而構成，令低頻更厚實有力，而且為杜絕高低音互相干擾，採用由天然木材製造的獨立音箱來裝置高音單元，令高中低音演繹更分明富層次。