小米9 SE　抵玩中階

小米9於月初正式開賣，雖然定價平絕同級機，但始終有人嫌貴！想平玩小米9系列的話，大可考慮水貨新返、定價3千有找的小米9 SE。機身比小米9細足成個碼，備有5.97吋AMOLED「水滴芒」，解像度達全高清，實試睇片，亮度、可視角都極高，表現唔錯。新機更引入好多旗艦機都未必有的屏幕指紋功能，辨識反應仲好靈敏添！



中階機的拍攝功能一向麻麻，但小米9 SE卻截然不同，採用3鏡頭組合，分別是4,800萬像素廣角、1,300萬像素超廣角以及800萬像素長焦鏡頭，記者實試廣角主鏡頭，日光下成像不俗，較暗環境下雜訊控制亦唔錯；超廣角鏡頭的成像廣闊，左右兩邊的變形亦不明顯，適合用作拍攝風景。



至於硬件，用上Qualcomm最新Snapdragon 712處理器、6GB RAM，提供64GB及128GB記憶容量，惟不設記憶卡槽。實試《Aututu》跑分，小米9 SE獲近18萬分，操作亦見流暢。順帶一提，新機機頂設有紅外線感應，配合App可以變成電器遙控。



小米9 SE規格表

制式︰GSM、WCDMA、TD-SWCDMA、FDD-LTE、TDD-LTE

處理器︰Qualcomm Snapdragon 712八核心

記憶體︰6GB RAM、64GB/128GB ROM

屏幕︰5.97吋 （2,340×1,080解像度）

鏡頭︰（前置）2,000萬像素、（後置）4,800萬像素/1,300萬像素/800萬像素

對外連接︰802.11ac、藍牙5.0、NFC、USB Type-C、紅外線

電池容積︰3,070mAh

作業系統︰Android 9.0

體積︰147.5×70.5×7.45mm

重量︰155g