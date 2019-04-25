告別平成：平成十大好嘢！iPhone只排第3？

平成年代即將完結，這三十年，是日本經濟停滯不前的三十年，不過，即使經濟再差，還是給大家留下不少美好回憶。「gooランキング」剛剛推出了「平成年代好嘢」（平成で一番はやったと思うものランキング）調查，在2,498人投票下，選出這三十年間的「正嘢」，相信不少大家都曾經超鍾意！



第一位：LINE

推出年份：2011年

隨着智能手機的普及，2011年推出的通訊軟件「LINE」，已經成為日本人生活的一部分。

在「LINE」推出之前，有一些應用程序和服務都可以讓用戶在智能手機上使用PC上的通訊功能，但大多是由PC發展而來，裝配很麻煩，因此使用率只屬一般。「LINE」出現後，既容易使用，加上是免費，很快便得到普及。

有了「LINE」，日本人可以隨時隨地與親友聊天，而各種各樣有趣的Sticker亦應運而生，甚至發展成動畫及專門店，現在有誰會不認識熊大或占士？



第二位：他媽哥池

推出年份：1996年

1996年成為熱潮的他媽哥池，相信那個年代的年輕人（無論日本定香港）都玩過，玩這種「育成遊戲」，看到自己的小雞不斷成長，又實在是一件很開心的事，難怪當年他媽哥池一推出，很快便成為火熱產品，特別是兒童，更人人嚷着要買一部，以致日本全國各地都缺貨，商店外大排長龍的情況，實在是蔚為奇觀！



第三位：iPhone

推出年份：2008年

大約十年前，一件劃時代的產品推出，就是iPhone！iPhone是當今智能手機的先驅，隨着其普及，上網和Send電郵也變得更容易，而使用SNS的人數也隨之而增加。2009年推出的iPhone3GS更兼具相機功能，於是一部手機，有齊上網、影相及聽歌功能，為不少人帶來了方便和快樂！



十大其他排名：

在排名前列位置，包括了遊戲、動畫、SNS、主題公園還有電影，可說是包羅萬有，多姿多采。如此看來，被視為「失落的年代」的平成年代，其實在文化上及科技上，也有飛躍的進步，以下為十大其他位置。



第四位：Pocket Monster 赤・緑（1996年）

第五位：Karaoke Box（1992年）

第六位：超級任天堂（1990年）

第七位：YouTuber（2017年）

第八位：任天堂DS（2005至2006年）

第九位：新世紀福音戰士（1995年）

第十位：Game Boy（1989年）