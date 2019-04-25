決性11點：惡搞版「復仇者」　Captain Marvel係佢……

嘩嘩嘩，電影「復仇4」一票難求，仲要成3粒鐘長，有網友話忍到差啲瀨尿，唔好瀨住呀！事關你仲要等埋惡搞版Wicked Comix嗰套《Captain Marvel: An Axel Braun Parody》先好爆呀！當然，正版Captain Marvel早就落畫，家陣四仔先嚟惡搞兼未開拍，Out晒啦！無計噃，大導Axel Braun手頭上太多片排住隊惡搞，跟得咁貼算係咁喇！



早前惡搞版Captain Marvel玩公開招幕女主角，而據官方表示，經過多達120位候選脫星面試，到今個月終於落實，女一由28歲唔算起朵，但架生齊爆嘅Kenzie Taylor擔正，而其餘男女角色一律未有公布！網友一定幾萬個問號，點解係Kenzie Taylor而唔係邊個邊個？細佬都答你唔到，理性解釋或者係阿妹有「Tanya Tate 2.0」之稱，雖然兩者年齡差一大截，但外形極相似，而全球熟悉嘅Tanya Tate本身有超級Cosplay女皇之稱，細佬懷疑佢除咗「變型俠醫」未扮過，其他超級英雄角色制服佢都儲齊晒！咁即是話，片廠計過數，大導Axel Braun又唔使出力捧Kenzie Taylor都有各界幫佢製造話題，咪一家便宜兩家着囉！



先旨聲明，四仔界從來都五時花六時變，今日話係Kenzie Taylor，到真正開拍隨時唔係佢都得㗎！當然呢個機會都好微，事關由宣布一刻，Kenzie Taylor嘅社交網已更換Captain Marvel做「大頭」，明示暗示自己坐定粒六做女一。