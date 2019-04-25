【深夜字聊】去廁所冇手尾　陰部感染金黃葡萄球菌

Q:四個月前，我發覺尿道口紅腫，去普通科求診，看了兩個醫生接受四個藥物療程都沒好轉，於是轉去睇泌尿科醫生，發現精液有大腸桿菌和大便鏈球菌，因抗菌性太勁，所以服用兩星期特效抗生素。之後仲有病徵，睪丸有些痛和尿道口有紅腫，覆診時驗出精液有金黃葡萄球菌和大便鏈球菌，醫生話我應該個人衞生唔夠清潔。我想起可能是每朝起身去完大便，沒抹屁股就直接去沖涼，而我是洗完屁股後先再洗前面，所以會有菌感染。跟住醫生又開多兩個禮拜藥，沖洗次序調轉洗，睪丸已經減痛，但總是尿道口仍有紅腫，情況反覆。要不要轉醫生？是否藥力不夠勁？還是驗多次？

苦待痊愈的人



A: 如廁後清潔不妥當，引發性器官感染，不但是女士們面對的問題，男士們也應該好好注意。閣下在如廁後直接跑去洗澡，用水和沐浴用品清洗穢物，期間忽略了穢物所含的各種細菌生命力頑強，仍可依然存活於沐浴泡沫中。若疏忽未有先徹底沖走穢物和清潔雙手，立即又觸摸下體，很容易將細菌從後庭帶到陰部去。肛門和陰部的清潔過程要分開，這是男女性均必須謹記的。



幾個月來要不斷接受化驗和藥療，或許已使閣下非常焦急和不耐煩。我的意見是，現在又轉醫生有機會更費時失事，因化驗結果已明確找出哪種細菌作怪，且藥物療程已在密集進行，較接近後庭的睪丸位置亦漸痊愈，獨欠尿道口未曾痊愈。依據情況，閣下所需要的並非轉醫生，而是請醫生診斷有否因包皮過長或包皮口過窄等問題，導致了細菌匿藏在龜頭內滋生，引致長時間紅腫不適，甚至正在醞釀龜頭包皮炎症。同時閣下也可以請醫生開藥膏，有恒心地塗抹龜頭。日常護理方面，除了改變洗滌下身的習慣，還要勤換內褲，改穿棉質布料和注意保持乾爽通風，洗澡時候翻開包皮清洗也可加快消防細菌感染。



李偉儀