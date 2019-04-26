「為家寶」長者智能安居方案　護老倍安心

「家有一老，如有一寶。」我們都希望為長者提供一個舒適便利的環境，讓他們安享晚年。有見社會上長者的護理系統仍有改善空間，「為家寶」推出自家研發的一站式硬件、軟件及系統整合服務，以「倍感安心」為目標，為每個家庭、院舍及社區等提供醫健、安全及樂齡要素的長者智能安居方案，讓照顧者及長者都可放心。



自家工程研發團隊 度身訂造系統

於2015年成立的「為家寶」，團隊包括來自兩間公司的科技專才，當中一間為有27年歷史的硬件公司，技術非常成熟。「為家寶」創辦人江偉安表示：「我們有自己的工程研發團隊，有別於坊間的公司好像『執藥』般採用不同公司的系統，我們可以為各個院舍度身訂造系統，並因應需要而延伸或改動。由於是自家系統，能作出更理想的成本控制，對院舍來說甚具吸引力。」



「為家寶」的智能方案特點是將院友的資料做成電子化紀錄，方便存取，系統化的管理可提升服務質素，只要透過手機便可隨時隨地掌握院友資訊，例如入住紀錄、覆診資料等。到目前為止，他們的系統已被多間公、私營院舍採用，亦有與大學合作進行大數據分析，以了解長者的健康需要及生活習慣。



政府投放資源 長者擁優質生活

江偉安說，建立「為家寶」這個品牌，是基於一個初心：希望長者可以活得有尊嚴。「幾年前有老人院舍因管理不當而發生事故，我們不希望同類事件再發生，讓長者可以擁有優質的生活。」不過以往院舍智能系統於本地的市場有限，對很多商家來說欠缺經濟誘因。



近年政府推出樂齡及康復創科應用基金，幫助院舍購買或租用這類院舍系統，才讓市場活躍起來。「由於競爭愈來愈大，院舍也爭相改善環境及配套，相信不出數年，就會見到長者大樓出現，這種好像私人屋苑的建設，在北美非常普遍，除了住宿外，還設有活動室、髮型屋、各種休閒設施等，讓長者可以擁有安全、舒適及健康的生活，預計我們的系統到時會得到更廣泛的採用。」



智能提示轉身 防壓瘡形成

「為家寶」現時重點推介的系統是「臥床轉身提示裝置」，早前亦舉行過記者會為公眾介紹其好處。壓瘡（又稱：褥瘡或壓傷） 常見於長期臥床的病人，長者及殘疾人士更是較高風險的組群。患者由於身體與睡床長期接觸，以致皮膚持續受壓，容易令身體產生壓瘡，既痛苦又會直接威脅生命。要防止壓瘡出現，其中一個有效的方法就是多為患者轉身，讓受壓的身體部位減壓。



以往院舍缺乏有效的監察系統，只能依靠職員用紙筆記錄及口傳方式來交代護理工作，容易因為疏忽或遺漏導致院友身上出現壓瘡，曾經發生院友因壓瘡受感染而身故的個案。雖然市場上有自動為長期病患者轉身的電動護理床，但大部分護理床的體積較龐大而且費用昂貴，非一般院舍或家庭能負擔得起。這個「臥床轉身提示裝置」備有臥床感測技術，會自動記錄轉身時間及方向。其感測裝置體積細小並容易佩戴，可長效運作，預防壓瘡形成。配合專用管理介面，多人臥床的狀況亦一目了然，有助減輕院舍護理人員的工作負擔。



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