三界五行：負負未必得正

道教經典《東嶽大帝回生寶訓》借「春園之草」和「磨刀之石」形容行善與行惡。「行善之人如春園之草，未見其長，日見其增；行惡之人如磨刀之石，未見其損，日有所虧。」春園與草，兩者都有生命力，都是好東西。



唐代詩人白居易用春草形容不屈不撓的意志和重逢的盼望：「離離原上草，一歲一枯榮，野火燒不盡，春風吹又生。」唐代詩人孟郊說：「誰言寸草心，報得三春暉？」寸草心是子女的孝心，三春暉是母親像陽光般溫暖，縱有滿園春草，也不足回報養育之恩。唐代詩人王維說：「春草明年綠，王孫歸不歸？」用春草歌頌珍貴的友誼。行善的人，像春園的草，雖然一時間未發覺它生長，卻一天一天的變得豐盛。



刀與磨刀石都是工具，在某程度而言，兩者都不是好東西。古代的刀，不是用來打打殺殺，就是屠宰牲畜。磨刀石會令刀更加鋒利，成為兇器的「幫兇」。行惡之人，像磨刀之石與刀鋒一樣，一時間看不出有甚麼損失，但每天都有所虧蝕，到最後，兩者都不復存在。《東嶽大帝回生寶訓》雖然用磨刀石形容行惡的人，但還有更深層次的開示，磨刀石如果沒遇上刀這種兇器，兩者不作惡性互動，也不會「日有所虧」。由此可見，和甚麼人在一起非常重要，磨刀石與刀這個例子，說明一加一，未必等於二，而是等於零。兩者都虧損至面目全非。



方向宇