敲肝膽　敲走贅肉腿變幼

肝膽相照，兩者都是人體非常重要的器官。肝膽為表裡相應關係，膽在外、肝在內，五行上同屬木，主生發、生機。大腿外側的一段為「膽經」，小腿內側、大腿內側至胸部一段為「肝經」。晚上11pm-1am是膽經循行的時間，1-3am則輪到肝經循行，若這段時間酣睡，肝膽經就能好好循行工作，淨化血液，將日間所吸收的污濁廢物淨化。



不過現代人常熬夜，血液沒能淨化，身體只靠消耗肝臟儲備的能量支撐你，久而久之就會肝火旺，煩躁易怒，血液變污濁，肝膽經瘀結，循環能力下降，肝膽功能也下降。要改善由肝膽引起的問題，如雙腿腫脹、臉色灰暗、黑眼圈、黑斑、乳腺痛等，都應從調肝膽入手。除了多吃綠色入肝補肝食物、早入睡、保持開朗，還可透過敲肝膽經疏通堵塞點。



中醫學裏，推拿有十法，「敲」正是其中一種，可健肌皮、營養筋脈、疏通氣血。敲膽經可加強膽汁分泌，提升人體的吸收能力，提供造血時所需營養；敲肝經則能增強淨化血液的能力，還可調理情緒，改善睡眠質素。敲肝膽經，能加速肝膽經活動，將雙腿堆積的垃圾排出。只要疏通此兩條經脈，氣血一通，則廢水消散，起到減肥減脂的作用，雙腿馬上能瘦一圈。



每晚洗澡後，我會自行敲肝膽經：握拳，用掌指關節敲肝膽經循行的大小腿內外側，敲三至五次，如敲下去會痛會硬，那就是堵塞的位置，需用手掌按揉，進行紓緩疏通。皮膚白晢的女士，敲肝膽經後皮膚可能呈青紫，我稱之為「黑珍珠」，這是正常的，大約七至十天就會消散。如肝膽經堵塞得嚴重，或雙腿脂肪層較厚，難以單憑人手疏通，我建議做「韓式養生」。療程分拍打、吸放、吸拉三部分，模擬敲打的效果，幫助疏通肝膽經和修緊贅肉。做完當晚雙腿會很累，翌日就能消腫變輕鬆。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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