東京寺田倉庫　「高汁」建築設計展

位於東京品川的「寺田倉庫建築倉庫博物館」,向來是喜愛建築人士的朝聖地,如你以為建築太高深,你一定看不懂而錯過展覽,那就太惜了!事關即將於5月22日開始舉行的「Wandering Wonder -Expanding the space of learning」,就是一個相當平民化的高質素建築展,它用顯淺平實的角度,以Wander(漫步)及Wonder(驚異)作主題,把日本頂尖的建築藝術美學傳達給廣大受眾,讓一般人也能看懂,並能欣賞。



參展的包括有包含隈研吾建築都市設計事務所等合計14組建築團體,提供18項作品共21座建築模型、照片與相關資料,民眾可以在博物館內自由參觀,而且原則上可拍照,亦可透過手機設置日語或英語的語音指南,來到保證大開你的建築眼界。(門票:3,000日圓(約HK$)包含展示室A及B)



Wandering Wonder -Expanding the space of learning

日期:2019年5月22日至9月1日(7月1日至7月19日休館)

地點:建築倉庫博物館 展示室B(東京都品川區東品川 2-6-10)

時間:11:00am-7:00pm(逢周一休)

網站:https://www.terrada.co.jp/ja/news/7231/