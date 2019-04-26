東京寺田倉庫　「高汁」建築設計展

位於東京品川的「寺田倉庫建築倉庫博物館」，向來是喜愛建築人士的朝聖地，如你以為建築太高深，你一定看不懂而錯過展覽，那就太惜了！事關即將於5月22日開始舉行的「Wandering Wonder -Expanding the space of learning」，就是一個相當平民化的高質素建築展，它用顯淺平實的角度，以Wander（漫步）及Wonder（驚異）作主題，把日本頂尖的建築藝術美學傳達給廣大受眾，讓一般人也能看懂，並能欣賞。



參展的包括有包含隈研吾建築都市設計事務所等合計14組建築團體，提供18項作品共21座建築模型、照片與相關資料，民眾可以在博物館內自由參觀，而且原則上可拍照，亦可透過手機設置日語或英語的語音指南，來到保證大開你的建築眼界。(門票：3,000日圓（約HK$）包含展示室A及B)



Wandering Wonder -Expanding the space of learning

日期：2019年5月22日至9月1日（7月1日至7月19日休館）

地點：建築倉庫博物館 展示室B（東京都品川區東品川 2-6-10）

時間：11:00am-7:00pm（逢周一休）

網站：https://www.terrada.co.jp/ja/news/7231/