本地腐乳　炒嫩滑羊架肉

食羊腩煲點腐乳醬吃得多，不如試試其他新配搭，尖沙咀一間精品酒店高級中菜廳主廚袁紹祥師傅，今次就利用本地製作的腐乳來炒羊肉，他說其實本地出品的腐乳一點都不輸蝕，相較其他地方的成品，香氣更濃、味道更佳，想揀到靚貨，要留意腐乳色澤是否夠黃，而瓶內的水沒有變黑，聞起來有香氣便成。



一般人要炒羊肉，通常會買羊腩或其他部位，袁師傅建議選擇羊架肉來起肉，因為連骨的肉質感更嫩。羊肉經醃後輕煎兩邊，師傅提醒不要煎至全熟，之後在爆香的蒜蓉加入腐乳和雞湯拌勻，再落羊肉快烚20秒便完成。



上湯加腐乳稀釋，可保留香氣而不會過鹹，嫩滑的羊肉散發陣陣鹹香，而且將羶味減輕，用來配飯相當夾。



材料：

羊架 8至10兩

彩椒角 適量

葱段 2両

腐乳 10克

鹽 5克

雞粉 5克

生粉 10克

蒜蓉 5克

上湯 1湯匙

油 少許



做法：

1.羊架起肉，切成肉片，加鹽醃10分鐘，煎香表面備用，彩椒角炒香備用。

2.爆香蒜蓉、葱段，加入腐乳、上湯拌勻。

3.放羊肉燜約20秒，加生粉埋芡，加彩椒角裝飾。