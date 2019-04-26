Colourmix卡萊美 黃金優惠巡禮
2019年04月26日 15:30
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Colourmix卡萊美五一黃金優惠，多款人氣護膚品低至34折！（客戶提供）
Colourmix卡萊美為你帶黎黃金優惠巡禮～日日「勞動」嘅你，梗係要趁五一假期Shopping獎勵一下自己，幫自己打下氣啦!由即日起至５月９日，多款至抵人氣護膚產品勁減低至34折，一於mark實日子黎Colourmix掃平貨!
LA MER 修護眼霜 15ml
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LA MER 眼部精華乳霜 15ml
建議價 $1,750
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CLARINS 超輕盈纖體精華 200ml
建議價 $550
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SANSIM 酵嫵純發酵美白抗皺安瓶精華套裝
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FRESH NATION 尊尚黃金護膚禮盒套裝
(潔面乳120ml•爽膚水140ml•面霜50ml)
建議價 $1,180
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優惠詳情：
優惠期：26/4/2019 - 9/5/2019
地點：Colourmix全線港澳門市
Colourmix網店：http://www.colourmix-cosmetics.com/
*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。
*優惠貨品數量有限，售完即止。