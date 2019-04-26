Colourmix卡萊美 黃金優惠巡禮

Colourmix卡萊美為你帶黎黃金優惠巡禮～日日「勞動」嘅你，梗係要趁五一假期Shopping獎勵一下自己，幫自己打下氣啦!由即日起至５月９日，多款至抵人氣護膚產品勁減低至34折，一於mark實日子黎Colourmix掃平貨!



LA MER 修護眼霜 15ml

建議價 $1,750

熱賣價 $1,280【74折】



LA MER 眼部精華乳霜 15ml

建議價 $1,750

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CLARINS 超輕盈纖體精華 200ml

建議價 $550

熱賣價 $185【34折】



SANSIM 酵嫵純發酵美白抗皺安瓶精華套裝

(精華15ml x 4pcs•爽膚水22ml•乳液22ml•面霜10ml•精華液6ml)

建議價 $850

熱賣價 $425【5折】



FRESH NATION 尊尚黃金護膚禮盒套裝

(潔面乳120ml•爽膚水140ml•面霜50ml)

建議價 $1,180

熱賣價 $608【52折】



優惠詳情：

優惠期：26/4/2019 - 9/5/2019

地點：Colourmix全線港澳門市

Colourmix網店：http://www.colourmix-cosmetics.com/

*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。

*優惠貨品數量有限，售完即止。