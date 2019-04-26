Cath Kidston與英時尚主播聯手　走入大自然

提起英國時尚Icon大家必然會想到Alexa Chung，其實英倫時尚達人又豈只一位Alexa Chung，還有一位Fearne Cotton，她曾是BBC當紅女主播，如果你對她有點陌生，只要上網搜查，就會發現她的穿搭早已引起時尚圈的注意。今季Cath Kidston便與這位時尚女主播推出聯乘系列，Fearne Cotton從品牌過往的經典印花圖案中挑選具新奇玩味的大自然圖案融入系列中。



主打圖案「Dream Forest」運用花瓣及花卉綻放的瞬間來呈現出一片園林仙境，當中還隱藏着Cath Kidston過往採用過的動物圖案，包括豹子、天鵝及蝴蝶等在叢林間，感覺超夢幻。貴為英倫時尚領頭人，Fearne的服裝衣櫥自然是這次聯乘系列的一大靈感，系列中的服飾採用全新風格設計，包括連身套裝、沙灘手挽袋及融合波希米亞及嬉皮風的裙子；設計着重細節，除印花外，還加入凸花刺繡、彩色縫紉及首飾製作專用的金屬壓花等，令設計更顯精緻感。