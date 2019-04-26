iPad Pro二創　粉絲畫出港味Endgame海報

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》全城洗版，連專業畫師也不忘二次創作。之前曾把《神奇女俠》畫成懷舊電影海報「溫打烏文」而爆紅的林嘉恒，最近再於專頁「No Paper Studio無紙用」發表了兩張《終局之戰》的手繪海報。全程以iPad Pro配合程式《Procreate》繪畫，筆觸甚有80年代港產片味道，今次就問吓恒仔背後的創作故事啦！



問：用咗幾耐時間畫？

答：由一幅白紙開始，構思再到Research照片，之後起稿、上色加文字排版，大約花了三個星期左右時間。



問：畫時參考了甚麼素材？

答：參考了很多劇照，只要角度適合就會先儲存下來，然後再選材。



問：最難畫哪個角色？

答：Black Widow最難畫，因為本身女性都好難畫，如果畫得輪廓太深就會顯得好老，如果畫得太淺就會顯得唔係太似佢。而且女士頭髮都是要花比較多心機處理。



問：何解想到分兩張海報畫？

答：因為想畫的角色太多，一幅畫不完，而且復仇者聯盟3同4有非常大的關連，所以我就想左邊畫第3集少少情景，而右邊就畫第4集。