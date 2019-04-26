iPad Pro二創 粉絲畫出港味Endgame海報
2019年04月26日 16:51
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海報結合中西元素，既有美式漫畫英雄，又有港產片風格。右邊主要畫第四集人物，有美隊及雷神兩大靈魂人物。（互聯網）
電影《復仇者聯盟4：終局之戰》全城洗版，連專業畫師也不忘二次創作。之前曾把《神奇女俠》畫成懷舊電影海報「溫打烏文」而爆紅的林嘉恒，最近再於專頁「No Paper Studio無紙用」發表了兩張《終局之戰》的手繪海報。全程以iPad Pro配合程式《Procreate》繪畫，筆觸甚有80年代港產片味道，今次就問吓恒仔背後的創作故事啦！
問：用咗幾耐時間畫？
答：由一幅白紙開始，構思再到Research照片，之後起稿、上色加文字排版，大約花了三個星期左右時間。
問：畫時參考了甚麼素材？
答：參考了很多劇照，只要角度適合就會先儲存下來，然後再選材。
問：最難畫哪個角色？
答：Black Widow最難畫，因為本身女性都好難畫，如果畫得輪廓太深就會顯得好老，如果畫得太淺就會顯得唔係太似佢。而且女士頭髮都是要花比較多心機處理。
問：何解想到分兩張海報畫？
答：因為想畫的角色太多，一幅畫不完，而且復仇者聯盟3同4有非常大的關連，所以我就想左邊畫第3集少少情景，而右邊就畫第4集。