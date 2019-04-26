專家教路：香水要「層層疊」？

不少女生在夏天，都有搽香水的習慣。但大家可發覺自己來來去去都是用同一氣味？想有新意？一於向日本香水品牌LAYERED FRAGRANCE創辦人石坂將先生偷師吧！有香水王子之稱的他，早前來港出席品牌位於金鐘Lap Concept的Pop-Up Store開幕禮，更分享了不少香水配搭心得，讓大家了解到原來將香水一層一層疊加上身，可以形成個人專屬香氣，甚至營造出自己的感覺和形象。



石坂將先生在分享中透露，在眾多研發的香水氣味當中，香橙花味對他最重要，與其關係亦最密切。事關在他6歲時，在倫敦升學的哥哥回家度暑假，給他送上一瓶近似香橙花氣味的香水。自此他每次思念哥哥時，就會打開香水嗅一嗅，感受那種Vacation氣息，而這種氣味亦啟發其日後的香水研發。



在其眼中，不同氣味香水有不同風格和魅力。例如在一些商業場合，清新的檸檬皮香水便有助產生好感，令人信賴自己；當他想予人活力充沛和樂天隨和的感覺時，會噴上鮮梨味。到出席朋友婚宴時，他就會運用層層疊加的手法，在禮服及身上，分別噴上檸檬皮及Mysterious Mix氣味，將一層清新與一層成熟華麗的氣息混和，打造出層次感豐富的獨特香氣。



誠如石坂將先生所言，一層一層地把氣味加在髮膚、衣服、手袋及房間，可拼湊出一種新的感覺。因此他研發的一系列Body Spray、便攜式香水、香水乳霜、香膏、沐浴露、身體乳液、室內香薰、衣物除臭噴霧、洗衣液和柔順劑，都有不同芳香選擇，想調製出甚麼Layer、甚麼專屬香氣，一切悉隨尊便，由你話事！