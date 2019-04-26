本日日本：瀨戶內藝術祭今登場　焦點逐個數

正所謂三年又三年，三年又三年，你仲未去過瀨戶內國際藝術祭？每隔三年舉行一次「瀨戶內國際藝術祭」，今天正式登場了！或者你都講過去參觀不知N次，這次不要再等了，快點去感受藝術氣息吧！今年藝術祭以「海中的生物」為主題，展期由今天（4月26日）至11月4日。



今年的藝術祭海報，由原研哉操刀，在看似一片漆黑之中，隱約可見章魚、鯛和鰻，神秘卻又充滿魅力，象徵平靜的瀨戶內海，也隱藏了大家不知道的驚喜。這位曾擔任無印、TSUTAYA書店美術總監的設計師，也會參與2019年瀨戶內國際藝術祭活動。



一如以往三屆，今屆藝術祭將活動依春、夏、秋季節，分成三個階段，春季展期由4月26日至5月25日，夏季展期由7月19日至8月25日，秋季展期由9月28日至11月4日。而會場則遍及瀨戶內海中的直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、沙彌島（春季限定）、本島（秋季限定）、高見島（秋季限定）、粟島（秋季限定）、伊吹島（秋季限定）等島嶼，再加上香川高松港及宇野港一帶，也會有藝術裝置，總之屆時整個區域都會瀰漫着藝術的氛圍，整個瀨戶內海，猶如一個超巨型博物館。



新作逐個數

【小豆島之戀】

地點：小豆島

作者：王文志

來自台灣的藝術家王文志，多年來都有參與這項活動，今年將會展出全新作品「小豆島之戀」。小豆島有一首島民人人皆知的歌曲，名為《橄欖之歌》，描述少女戀愛的心情，將對於戀人的愛情與小豆島的思念融為一體，而這首歌正是此次作品的創意來源之一，作品中隱含作者的想法：就算離開小豆島，人與人的關係、在島上一同度過的時光、歡樂痛苦與共享的記憶是不會遺忘的。



【到達彼岸（辿り着く向こう岸）】

地點：小豆島

作者：向陽

中國藝術家向陽使用古老木材，製作大型的戶外作品，而這次預計推出的作品，則為「航海計劃」系列作品的「舟」。「舟」在東西方文化中具有濃厚的意義，在佛教中，人類乘船渡過苦難之海，在道教中，船隻是上升的載體， 在西方的宗教中，有挪亞方舟的故事。 在60年代後期，向陽小時有過與母親一起在小漁船上尋找父親的經歷，對他來說，一艘船是安心的指南。



【豐島 愛Land Scape（豊島 愛ランドスケープ）】

地點：豐島

作者：垣內光司

「豐島 愛 Land Scape」鄰近當地著名的食堂「豐島鮮魚」，這座設施把捕魚、料理、品嘗、剩菜堆肥、作育果樹等串連起來，成為一個循環體系，讓豐島充滿歷史感、文化性的生活，達到「可視化」的效果。



【Laundry】

地點：女木島

作者：Leandro Erlich

出於阿根廷藝術家Leandro Erich之手的藝術作品「Laundry」，屬於女木島系列作品「島中的小店計劃」（島の中の小さなお店プロジェクト）的其中一項，是一座虛構與現實並存的作品，有趣的是，大家還能在作品中體驗「洗衣服」這件事。



【水】

地點：直島

作者：三分一博志

以草間彌生及地中美術館而廣為人認識的直島，預計在5月會舉行「直島建築旅」活動，平時遊客無法看到的設施，將會在這段期間開放給大家參觀。此外，大家還可以欣賞到三分一博志的作品「The Naoshima Plan 2019 水」，包括了翻新或重建島上各種房屋和建築，有些是私人的，有些是公眾的，三分一博志整合了當地的「自然力量」（風，雨，太陽）來設計他的建築物。



「2019瀨戶內國際藝術祭」有兩種性質的「作品鑑賞護照（即門票）」，一種是所有會期皆可使用的「春夏秋三會期通用護照」（4,800日圓，預售3,800日圓），另一種是春、夏、秋其中一個會期有效的「會期限定護照」（4,000日圓）。

網址：https://setouchi-triennale2019-tw.peatix.com/