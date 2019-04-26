抹茶冬甩　Vegan都食得

香港人熱愛抹茶飲品和甜品，今次IG @thetastyk就教大家炮製簡單易整的抹茶冬甩，為了讓純素食者都可享用，麵糊特別以杏仁奶來代替牛奶，大家亦可選擇豆奶、燕麥奶或榛子奶等植物奶來製作，非常方便，將抹茶麵糊倒在冬甩模具內烤焗便完成。



至於抹茶鏡面，同樣利用杏仁奶和抹茶粉，加點檸檬汁和糖粉造成，冬甩輕輕蘸滿表面，放在通爽地方攤涼便完成，想抹茶味更濃，可再灑一點抹茶粉，令味道更香、口感更豐富。

https://www.instagram.com/p/BvtmVZCB-QO/



冬甩材料：

麵粉 128克

椰糖 1/4杯

抹茶粉 1湯匙

泡打粉 1茶匙

蘇打粉 半茶匙

鹽 少許

杏仁粉 3/4杯

蘋果醋 1茶匙

楓糖漿 2湯匙

椰子油 2.5湯匙

雲呢拿香油 半茶匙



抹茶鏡面材料：

糖粉 225克

抹茶粉 1/4茶匙

檸檬汁 1茶匙

杏仁奶 1茶匙



做法：

1.麵粉、椰糖、泡打粉、蘇打粉、鹽、抹茶粉拌勻。

2.杏仁奶、蘋果醋、雲呢拿香油、楓糖漿、椰子油拌勻，加在麵粉混合物內拌勻。

3.將混合物倒在冬甩模具內，攝氏200度焗8至10分鐘成冬甩。

4.抹茶鏡面材料全部拌勻。

5.冬甩表面沾滿抹茶漿，待涼至凝固，表面可灑剩餘的抹茶粉裝飾。

