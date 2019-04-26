達人分析！《復仇者4》電影與漫畫的七大分別

【留意！有劇透！】



「你睇咗未？」成為最近朋友間最常聽到口頭禪，所講的當然是最近熱爆的《復仇者聯盟4：終局之戰》，不單戲票一票難求，更有朋友因劇透而發生衝突，絕對是城中熱門大事，如你已睇了《復仇者4》，又或者未睇但不介意預早知道劇情的話，下文介紹就不能錯過了，因為小記邀集了開設美漫店舖的美漫達人Jerome，來分析《復仇者4》與漫畫的七大分別，身為復仇者迷的你又怎能錯過。



‧漫畫中魁隆只是隱居沒有戰死

電影中魁隆死了兩次，分別被雷神斬死，及被Iron Man用無限寶石化為灰，但在漫畫中，魁隆只是厭倦了戰鬥，覺得一生追求力量太空虛，最後選擇隱居，而魁隆的故事亦在此畫下了句號。



‧漫畫中魁隆用拳打破美隊盾牌

電影中魁隆用一把大刀擊碎美國隊長的盾牌，但魁隆在漫畫中就更利害，只用拳頭就打破美國隊長的盾牌，而且是一下打至全碎，不像電影中只碎一半。



‧漫畫中寒冬戰士繼任美國隊長

電影中美國隊長變老後將盾牌交給獵鷹，暗示獵鷹會變成新一代美國隊長，但在漫畫中其實是寒冬戰士先繼任為美國隊長，但政府不信任寒冬戰士，才由獵鷹代替寒冬戰士成為新美國隊長。



‧漫畫中美國隊長變老是因血清失效

電影中美國隊長透過時空隧道回到過去，決定在過去生活而變老，但在漫畫中美國隊長變老，是因為超級士兵血清失效。



‧漫畫中Iron Man死後人格變成AI

Iron Man戰死是《復仇者4》中的一大高潮及感動位，但其實在漫畫正史中Iron Man死過好幾次，而且死後，人格更轉化為AI人工智能，與其他英雄繼續溝通。



‧漫畫中小辣椒裝甲是救援用

電影中小辣椒穿上裝甲，與Iron Man一起力戰魁隆，戰力不比Iron Man遜色，但在漫畫中小辣椒的裝甲卻是救援裝甲，完全沒有戰鬥力，只有救災能力。



‧漫畫中Iron Man加入銀河守護隊

電影尾段雷神與火箭浣熊一起去太空冒險，暗示雷神會加入銀河守護隊，但在漫畫裏，想去宇宙走走擴展眼界而加入銀河守護隊的反而是Iron Man。