FoodieCurly鬈毛妹：濟州烤肉推介 (上)

到濟州玩，一定要吃黑豚肉，因為這裏的空氣好、水質清澈，豬隻在自然放養的環境下成長，所以豬肉特別結實有彈性，脂肪又少，十分美味！今次來到到濟州，我吃了好幾間黑豚肉餐廳，有米芝蓮推介的，有街邊隨便挑的，也有靚景Fusion的，各有特色，一集吃不完，分兩集逐一介紹！



1. 傳統烤肉：돈豚

濟州的黑豚肉一條街是遊客必然「搵食」點，餐廳很多，要選哪一間？「돈豚」曾得到2012年米芝蓮推介，就這一間吧！我們點了一個二人黑豚肉套餐 (43,000韓圜，約320港元)，除豬肉以外，還有水蛋、熟豬肉、辣海鮮湯等等，價錢算是相當合理。燒黑毛豬是戲肉，這裏有專人協助，不用自己操心。烤好了，吃一口，豬肉熱得燙着嘴吧，肉質爽口帶油香，值得一讚的是，微斜的烤盤讓豬油都流進了旁邊的小盤子裏，不會吃得滿口油，女士都可以放心吃！



돈豚

地址：jeju-do jeju-si kwandeok-ro 15-gil 25 (豚肉一條街內)

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2. 炭爐燒烤：막쇠

要吃美食，走進民間可能更驚喜！我們開車累了，隨便就挑了街上一間烤肉店，走進去，竟是用炭爐的。餐廳指定最少要點選兩種食物，於是我們挑了豬腸和豬肉 (合共19,000 韓圜，約141港元)。端上來的食物，一早已烤熟，炭爐的作用是保持食物溫暖。豬肉甜甜的，豬腸夠煙靭，吃時可蘸一些沙律醬，十分惹味。



막쇠

地址：jeju-do jeju-si jewon-gil 12



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