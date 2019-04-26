營事檔案：香煎嫩滑雞扒伴雜菜配低脂薯蓉　輕怡西餐

在香港，不難在西餐廳Menu中看到不同的扒類伴以薯菜，當中的「薯」，有時是薯條、薯角，或是令人抵受不住誘惑的香滑薯蓉，它的香味和幼滑質感主要來自牛油和忌廉，亦令薯蓉熱量增加不少！今次就教大家在家中烹調西餐，以及低脂薯蓉。



【薯仔降血壓恩物】

選用脫脂奶來代替全脂牛奶製作薯蓉，以及免卻加入牛油，其脂肪含量減少了很多。薯仔的營養豐富，有豐富的碳水化合物，也有非常豐富的纖維，如果將薯仔連皮吃，纖維含量比香蕉高出五倍半。即使我們不會連皮製作薯蓉，薯仔的鉀質含量高，可以平衡身體電解質，對於高血壓人士來說，薯仔是降血壓的恩物。



【伴菜營養多元化】

伴菜選用了不同顏色的蔬菜，能提供不同的營養素。西蘭花含有豐富膳食纖維含量，也含有維他命A、C、葉綠素和鐵質，維他命A有助維持皮膚和眼睛的健康，鐵質是人體造血的原材料。甘筍仔含有豐富胡蘿蔔素，胡蘿蔔素屬脂溶性，在身體能夠轉化為維他命A。



【雞扒肉嫩又輕怡】

雞扒肉質嫩滑，雞肉含有豐富蛋白質，供給人體所有必須胺基酸，有助身體組織的生長及修補，並維持皮膚彈性。雞肉的脂肪含量低，加上只用了小量油分去烹調，是輕怡兼營養豐富之選。





【香煎嫩滑雞扒伴雜菜配低脂薯蓉】

材料：

雞扒 1隻（去皮）

薯仔 2個（雞蛋大小）

脫脂奶 半杯

橄欖油 1茶匙

鹽 少許

黑胡椒 適量

西蘭花 1棵

甘筍仔 5條

粟米仔 5條



醃料:

鹽 少許

黑胡椒 適量

生粉 適量

糖 適量



做法：

1.雞扒用醃料醃15分鐘。

2.下少許油燒熱鍋，然後放入雞扒煎至熟透。

3.將西蘭花、粟米仔及甘筍仔洗淨切件，煮一鍋水，加鹽及胡椒粉烚熟，備用。

4.薯仔連皮洗淨。

5.將薯仔烚至完全軟身後去皮壓成蓉，然後加入橄欖油、鹽、黑胡椒及脫脂奶。