營事檔案：香煎嫩滑雞扒伴雜菜配低脂薯蓉　輕怡西餐

2019年04月26日 20:01
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    偶爾在家炮製輕怡西餐，香煎嫩滑雞扒伴雜菜配低脂薯蓉是不錯選擇。（作者提供）

    在香港，不難在西餐廳Menu中看到不同的扒類伴以薯菜，當中的「薯」，有時是薯條、薯角，或是令人抵受不住誘惑的香滑薯蓉，它的香味和幼滑質感主要來自牛油和忌廉，亦令薯蓉熱量增加不少！今次就教大家在家中烹調西餐，以及低脂薯蓉。

    【薯仔降血壓恩物】
    選用脫脂奶來代替全脂牛奶製作薯蓉，以及免卻加入牛油，其脂肪含量減少了很多。薯仔的營養豐富，有豐富的碳水化合物，也有非常豐富的纖維，如果將薯仔連皮吃，纖維含量比香蕉高出五倍半。即使我們不會連皮製作薯蓉，薯仔的鉀質含量高，可以平衡身體電解質，對於高血壓人士來說，薯仔是降血壓的恩物。

    【伴菜營養多元化】
    伴菜選用了不同顏色的蔬菜，能提供不同的營養素。西蘭花含有豐富膳食纖維含量，也含有維他命A、C、葉綠素和鐵質，維他命A有助維持皮膚和眼睛的健康，鐵質是人體造血的原材料。甘筍仔含有豐富胡蘿蔔素，胡蘿蔔素屬脂溶性，在身體能夠轉化為維他命A。

    【雞扒肉嫩又輕怡】
    雞扒肉質嫩滑，雞肉含有豐富蛋白質，供給人體所有必須胺基酸，有助身體組織的生長及修補，並維持皮膚彈性。雞肉的脂肪含量低，加上只用了小量油分去烹調，是輕怡兼營養豐富之選。


    【香煎嫩滑雞扒伴雜菜配低脂薯蓉】
    材料：
    雞扒　　1隻（去皮）
    薯仔　　2個（雞蛋大小）
    脫脂奶　半杯
    橄欖油　1茶匙
    鹽　　　少許
    黑胡椒　適量
    西蘭花　1棵
    甘筍仔　5條
    粟米仔　5條

    醃料:
    鹽　　　少許
    黑胡椒　適量
    生粉　　適量
    糖　　　適量

    做法：
    1.雞扒用醃料醃15分鐘。
    2.下少許油燒熱鍋，然後放入雞扒煎至熟透。
    3.將西蘭花、粟米仔及甘筍仔洗淨切件，煮一鍋水，加鹽及胡椒粉烚熟，備用。
    4.薯仔連皮洗淨。
    5.將薯仔烚至完全軟身後去皮壓成蓉，然後加入橄欖油、鹽、黑胡椒及脫脂奶。