保時捷SUV新成員　Cayenne Coupe添主動式尾翼

繼Cayenne及Macan後，保時捷（Porsche）再添一名SUV新成員「Cayenne Coupe」，賣相較前兩款顯得更富動感。嫌Cayenne個樣太斯文、未能展現出閣下好動個性的話，全新的Cayenne Coupe又會否是你杯茶？



率先上市的型號有Cayenne Coupe及Cayenne Turbo Coupe，旗艦版將搭載4.0公升V8雙渦輪增壓引擎，最大的馬力、扭力輸出分別有550ps及770Nm，配合8前速Tiptronic S波箱，不僅有高達286km/h的極速，0至100km/h更只需3.9秒，比起新款911 Carrera S只係慢0.2秒！



Cayenne Coupe導入了主動式車尾擾流板，這是保時捷主動式空氣力學套件（PAA）的一部分，當車速高於90km/h，系統會將擾流板延展至135mm，為後軸提供更大下壓力。高頂求的消費者，另外升級至碳纖車頂、22吋輕量GT Design輪圈、碳纖及Alcantara面料內籠等等，今年5月底起便會陸續在全球交車。