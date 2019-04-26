告別平成：這些美食　曾經佔領日本人的胃！

人人都話，平成年代的日本經濟好差，但幾差都好，其實這三十年間，日本人的生活水平其實有顯著的改善，就以食品為例，這些年間出現不少食品都曾經掀起過熱潮，佔領不少日本人的胃（甚至部分香港人的胃），今天就為大家重溫那些年的美食。



1991年：Calpis Water（Asahi飲料）

為平成年代打響頭炮的是Calpis Water，本來Calpis一向已是廣受歡迎的飲品，但以前的味道比較濃，一般人都會溝水來飲，有見及此，Asahi飲料便推出了這款Calpis Water，亦即是Calpis的溝稀版，即時成為熱潮，比預售目標多出5倍，一年之內售出2千萬支，成為一時的佳話。現在Calpis Water亦推出愈來愈多款式和種類，更健康、低卡路里，繼續成為人氣飲品。



1993年：椰果（FUJICCO）

這一年，椰果來到日本，這種低卡路里及新鮮的食品即時成為熱話，而FUJICCO首度在日本生產這種食品，更令熱潮走向高峰。



2009年：桃屋の辛そうで辛くない少し辛いラー油（桃屋）

直譯過來，就是桃屋的又辣又唔辣小小辣油，將辣油變成食品，這種奇特構想，意外地受到大眾的歡迎。



2009年：Kirin Free（麒麟啤酒）

也在同一年，隨着技的大躍進，麒麟啤酒生產了全世界第一款不含酒精的啤酒，讓更多人可以無顧忌地飲「啤酒」了！2017年，他們又開發了「零ICHI」，味道與啤酒十分接近！



2011年：マルちゃん正麺（東洋水產）

在這年，一種口感煙韌的麵出現了，成為一種革命性的美食。一年之內售出2億包，是預計的2倍。



2014年：朱古力効果（明治）

明治早在1998年已開發這款「朱古力効果」，隨着追求健康的熱潮，近年大受歡迎，這款產品含有高可可多酚，讓大家品嘗朱古力的同時，也不用太擔心健康！