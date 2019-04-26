就快熱爆了！美容小雪櫃原來要咁用？

今天下午天文台錄得最高氣溫達31.5度，打破今年最高氣溫紀錄。未到5、6月已經咁熱，你叫天天化「行」妝上班的女生點算？唔通要將塊面「塞」入雪櫃降溫？咪住……雪櫃呢招真係Work喎！最近在IG上爆紅的「美容小雪櫃」，可收納各種保養品，用於夏天能為肌膚帶來紓緩冰鎮的效果。不過絲打們在入手前，一些注意事項還是要清楚啊！



【1.5~10度最合適】

「美容小雪櫃」只放保養品，不放食物，感覺整齊衞生。使用上也跟一般雪櫃無異，只需留意溫度。一般來說，將溫度設定在5~10度便可以，所以女士們在選購時最好揀能調校溫度的小雪櫃。



【適合冷藏清單】

除了面膜、噴霧、水質護膚品和按摩滾輪適合冷藏外，含維他命C、益生菌的產品都需要較低溫度保存，才能確保成分功效。另外，不含防腐劑的護膚品，一般保質期都較短，放入雪櫃可減緩其氧化速度。



【不宜冰鎮之選】

霜狀護膚品，最好保存於常溫狀態。因為一旦溫度過低，便會影響產品結構，令其出現水油分離或固化的狀態。另外，粉質、純油類產品及香水，都不宜放入雪櫃冷藏。



【小心處理免變質】

提提大家：所有冷藏過的保養品，用後都要盡快放回雪櫃冷藏，否則忽冷忽熱好容易孳生細菌，令產品壞掉變質。