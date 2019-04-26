男士深夜：慾求者聯盟　終極出動

【決性11點：新一代賽車女王就係佢！】

最近F1賽車剛剛開鑼，戰況已經非常激烈，相信唔少賽車迷都好關注。講到賽車，大家自不然諗起賽車女郎！賽車女郎一直以嚟畀人嘅印象就係樣靚身材正，而講到日本呢期最具人氣嘅賽車女郎，必然要數擁有33F上圍嘅林夢。喺1995年10月18日於日本北海道富良野出生嘅佢，擁有一個好似中國人嘅名字，但佢絕對係個土生土長日本人。

詳細睇：https://bit.ly/2KMOwR6



【決性11點：大貫彩香 鎧甲美人】

人氣高企嘅水着女優大貫彩香，憑住勻稱嘅身材而大受歡迎。近期大貫彩香涉足多方面發展，最近仲變身做鎧甲美人，演出展現美女與戰國武將鎧甲嘅節目《鎧美女》……

詳細睇：https://bit.ly/2Zlls6p



【Model Hunter：JK服×絕對領域 Shiro】

若大家有追開本欄目，應該記得我們曾介紹過E Cup電競選手Shiro（https://bit.ly/2QHZ06X）。最近靚女要推出個人第一本寫真集《制服幻想》，又睇吓佢有咩感想！

詳細睇：https://bit.ly/2Pj6v09



【地靈人美：森咲智美 挺肉彈推彈珠】

最近日本寫真界妖艷肉彈巨乳美人森咲智美就去到愛知縣岡崎市嘅SLOT HEAVAEN WIN彈珠機中心做宣傳喇！當日智美以低胸晚裝登場，酥胸半露卻又不失高貴，令彈珠機中心增(春)光不少。

詳細睇：https://bit.ly/2UM0Sh0



【靚人靚景：絕品Body 沖繩減壓】

現年21歲嘅伊藤舞雪樣子俏麗可人，散發出絲絲姣味惹人遐想，胴體嘅美態可以話係新一代女優當中最強，有纖腰又有美巨乳，肉地更係細滑鮮嫩，難怪片廠Kawaii當佢係寶，仲安排阿妹參與競逐5月舉行嘅FANZA成人大獎嘅「新人獎」。

詳細睇：https://bit.ly/2ZptxXL



【決性11點：忍野沙羅 網上展素顏】

雖然唔少日本寫真女優都有經營Twitter或Instagram等嘅社交平台，但係佢哋為免影響形象，極少會以素顏示人。不過人氣寫真女優忍野沙羅卻一啲都唔擔心，非但喺YouTube開設個人頻道，甚至大膽地以素顏示人，對自己嘅樣貌相當有信心。

詳細睇：https://bit.ly/2GDKnL4



【決性11點：萌妹「あまつ様」 性感除褲超美態】

今次介紹這位日本靚女Coser「あまつ様」 （Amatsu Sama），在Coser界都算是神秘的存在，真名年齡均不詳，近期因參加個多個Coser活動而人氣急升，最近更是登上了不少年輕人雜誌，又難怪，因為她擁有甜美的笑容，加上豐滿的身材，如粉絲有上過她的twitter，就會知道她影相有一個風格，就是喜歡脫……

詳細睇：https://bit.ly/2UFIGk3



【決性11點：惡搞版「復仇者」 Captain Marvel係佢……】

嘩嘩嘩，電影「復仇4」一票難求，仲要成3粒鐘長，有網友話忍到差啲瀨尿，唔好瀨住呀！事關你仲要等埋惡搞版Wicked Comix嗰套《Captain Marvel: An Axel Braun Parody》先好爆呀！當然，正版Captain Marvel早就落畫，家陣四仔先嚟惡搞兼未開拍，Out晒啦！無計噃，大導Axel Braun手頭上太多片排住隊惡搞，跟得咁貼算係咁喇！

詳細睇：https://bit.ly/2Px2Yvd



【決性11點：女性也看色片 最愛這種題材……】

女性市場一直係唔少成人片廠想開發嘅領域，但係佢哋究竟係咪真正明白女性想睇邊類題材嘅色情片呢？全球最大成人影片網站「Pornhub」早前公布最新嘅調查數據，發現美洲、澳洲、西歐及部分中亞地區嘅女性，最愛睇嘅竟然係女同題材，而佢哋喺網站內搜尋呢類題材嘅比率，比男士多出百分之十五。

詳細睇：https://bit.ly/2Dqj3hu