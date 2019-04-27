香港估估吓：呢位超級英雄嚟自邊個廣告？

問：《復仇4》上畫，網民話唔瞓唔食唔返工都要睇，可以在「埃豬」晒張「飛尾」就已經好威威！既然超級英雄人人愛，或者你有所不知，原來早喺37年前已有超級英雄廣告，你又估唔估到係乜呢？



答案：係1982年家庭計劃指導會《家庭計劃 男子有責》（超人篇）廣告呀！雖然片長只得30秒，但拍攝手法破格，廣告中男主角西裝筆挺出場，被女主角深情一吻後，頓時變身超人造型，飛身去家計會宣傳男士避孕責任，廣告目的有指是80年代男女性知識貧乏，對避孕方法有好多誤解，加上當時坊間避孕套用料設計較厚，男士穿戴不舒適，因此不受歡迎，有見及此，家計會教導市民正確避孕觀念。而更特別在於超人胸口標誌「2」字，呼應當時社會「兩個夠晒數」氣氛。



有指廣告出街後非常深入民心，但理由同廣告內容無關，是因為由資深配音員，人稱盧Sir，盧雄配音。早於1975年已加電台做播音員，亦有做幕前，經典演出有《九品芝麻官》及《回魂夜》等，90年代更有「惡人御用配音大師」之稱，聲演包括成奎安、曹查理及何家駒等。非常有個性聲線，觀眾一聽就認得他。



網址：https://www.youtube.com/watch?v=btvMsgT4oyw