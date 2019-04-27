街市學堂之物以罕為貴　紅衫魚當寶

根據世界自然基金會推出的《海鮮選擇指引》，昔日家常便飯經常吃的紅衫魚早被列入「避免食用」的海鮮級別，主要是因為過度捕撈令紅衫魚產量大跌，長此下去會有絕種危機，難怪紅衫魚身價暴升，平均一條也要三、四十元。



紅衫魚屬於金線魚科，魚身呈淡紅色，魚鱗像珍珠般富有光澤，兩側有5至6條黃色幼線，背鰭及尾鰭上緣亦為黃色，魚尾亦有一條幼長的黃線，因此又叫金線魚或黃線魚。本港買到的紅衫魚主要捕撈自南中國海，一年四季皆有出產，在冬季至為肥美。新鮮紅衫魚魚鱗富有光澤，腹部結實有彈性，由於細骨不多，因此特別適合老人或小朋友食用，無論煎熟或用來煲湯同樣可口。



其實紅衫魚還有一個同品種的「孖生兄弟」，牠的名字就是瓜三魚。瓜三魚外形跟紅衫魚有9成相似，但魚身偏圓也較扁身，魚鱗也不像紅衫魚般呈現珍珠色。味道方面，瓜三魚與紅衫魚亦有點相似，不過偶爾會帶有泥味，不及紅衫魚優質，價錢相對便宜，而以前人們通常會以此來餵貓，所以又有貓魚之稱。